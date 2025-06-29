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МЮ придётся покрывать зарплаты некоторых футболистов даже после их ухода

сегодня, 01:42

«Манчестер Юнайтед» может столкнуться с необходимостью потратить миллионы фунтов, чтобы некоторые игроки покинули клуб этим летом.

Контракты Алехандро Гарначо, Маркуса Рэшфорда и Антони действуют до 2028 года, и «красным дьяволам», возможно, придётся продолжать выплачивать им зарплаты, даже если они уйдут в другие команды.

МЮ попытается договориться с потенциальными арендаторами о том, чтобы те полностью взяли на себя расходы по зарплате, однако агенты считают, что переговорная позиция клуба ослаблена из-за явного желания избавиться от этих игроков до начала сезона.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:14
Это политика МЮ... им за это отвечать....
протон
протон
сегодня в 02:48
А ведь были времена.
протон
протон
сегодня в 02:47
Красиво и шикарная иллюстрация КП Высший пилотаж! Во что превратился КП. Ждём рекордов в гр. Заболотного. А мы увидим из числа этих игроков победителей в ближайщие годы (сарказм)? Ну, я так, немножечко перечислю по никнеймам. Варвар7, Shlomo, Alex67, Шуnя771, A. S. A. Уеска, Ironigor, Валерыч, Петля, Particular, Stanichnik, Scorp689, Ангел, Небесгрешен, Drug01, Abir, Azkan, Everton, Susanin Ultrazenith Пират Елизаветы Rupertt Izmar
протон
протон
сегодня в 01:52
Эти вещи надо было проговаривать зимой, в том числе с Аморимом. Тем более, если ему дали карт-бланш на первые месяцы, то было бы как раз очень логично либо наигрывать игроков в составе, чтобы была "более уверенная позиция", либо прописывать АВ и Бетису заведомо удобные условия выкупа.
А так получается, что вроде Рэш и Антони вроде хорошо провели время в аренде, но это никуда не привело. А с Гарначо так и вовсе Аморим устроил склоку перед последним матчем сезона. В общем полный провал, причем не структурный, а конкретных 1-3 человек в менеджменте.
Гость
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