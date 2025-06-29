МЮ придётся покрывать зарплаты некоторых футболистов даже после их ухода

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сегодня, 01:42

«Манчестер Юнайтед» может столкнуться с необходимостью потратить миллионы фунтов, чтобы некоторые игроки покинули клуб этим летом.

Контракты , и действуют до 2028 года, и «красным дьяволам», возможно, придётся продолжать выплачивать им зарплаты, даже если они уйдут в другие команды.