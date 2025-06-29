МЮ придётся покрывать зарплаты некоторых футболистов даже после их ухода

«Манчестер Юнайтед» может столкнуться с необходимостью потратить миллионы фунтов, чтобы некоторые игроки покинули клуб этим летом.
Контракты Алехандро Гарначо, Маркуса Рэшфорда и Антони действуют до 2028 года, и «красным дьяволам», возможно, придётся продолжать выплачивать им зарплаты, даже если они уйдут в другие команды.
МЮ попытается договориться с потенциальными арендаторами о том, чтобы те полностью взяли на себя расходы по зарплате, однако агенты считают, что переговорная позиция клуба ослаблена из-за явного желания избавиться от этих игроков до начала сезона.
А так получается, что вроде Рэш и Антони вроде хорошо провели время в аренде, но это никуда не привело. А с Гарначо так и вовсе Аморим устроил склоку перед последним матчем сезона. В общем полный провал, причем не структурный, а конкретных 1-3 человек в менеджменте.
А так получается, что вроде Рэш и Антони вроде хорошо провели время в аренде, но это никуда не привело. А с Гарначо так и вовсе Аморим устроил склоку перед последним матчем сезона. В общем полный провал, причем не структурный, а конкретных 1-3 человек в менеджменте.