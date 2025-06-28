В «Торпедо» заявили о финансовой стабильности и готовности к сезону в РПЛ

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что клуб предоставил РФС все необходимые документы, подтверждающие выполнение финансовых гарантий для участия в РПЛ сезона 2025/2026.

Мы своевременно предоставили все необходимые документы, подтверждающие выполнение финансовых гарантий для участия в РПЛ . Клуб финансово стабилен и не испытывает материальных проблем. Подготовка к новому сезону идёт по плану, в межсезонье запланированы три контрольных матча. Мы продолжаем работать на трансферном рынке, в ближайшее время команду планируется усилить. Строительство новой арены продолжается в соответствии с графиком, перебоев с финансированием нет.