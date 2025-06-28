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В «Торпедо» заявили о финансовой стабильности и готовности к сезону в РПЛ

вчера, 20:51

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что клуб предоставил РФС все необходимые документы, подтверждающие выполнение финансовых гарантий для участия в РПЛ сезона 2025/2026.

Мы своевременно предоставили все необходимые документы, подтверждающие выполнение финансовых гарантий для участия в РПЛ. Клуб финансово стабилен и не испытывает материальных проблем. Подготовка к новому сезону идёт по плану, в межсезонье запланированы три контрольных матча. Мы продолжаем работать на трансферном рынке, в ближайшее время команду планируется усилить. Строительство новой арены продолжается в соответствии с графиком, перебоев с финансированием нет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53
Торпедо это клуб с историей славной с Великими игроками- Стрельцов Воронин Иванов
С классными игроками в 80 х
Агашков Савичевы и тд и тп. .это не клуб ноунейм типо Химок.Москвы и Сатурна. И прочих Асморалов. Торсида серьезная у нее. Хочется что б у них все вышло хорошо. И да кто то может. И однозначно оспорит. Но вот для моего бати именно Торпедо было народной командой
Ни разу не из Москвы. желаю Торпедо полного возрождения
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:40, ред.
Будем посмотреть) Удачи!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:42
Остается только надеяться что это так и есть
Capral
Capral
вчера в 21:08, ред.
Дорогие торпедовцы!!!
С давних лет имею к вам юношескую влюблённость. Никогда не скрывал своей безграничной симпатии к вам. Помню вашу золотую прекрасную чемпионскую команду1976(Осень) и вашу великолепную игру!!! Сколько радости и позитива дарили вы болельщикам знаменитого ЗИЛа!!! Помню, как в один из дней, сразу после вашего осеннего чемпионства, благодарные рабочие завода, на руках понесли машину с Легендарным В.К.Ивановым- от сборочного цеха и до проходной!!!!!!!
От всей души, желаю вам Достойно провести сезон в ПЛ и прописаться в ней- НАВСЕГДА!!!!!!! Удачи вам и больших побед!!!!!!! Не посрамите, своих Легендарных предшественников!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:57
Просто некоторым влиятельным господам из Газпрома захотелось, чтобы в РПЛ был еще один карманный клуб с надписью Gazprom на футболах. Вот и все!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:55
Надеюсь так и есть)
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