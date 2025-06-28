В «Торпедо» заявили о финансовой стабильности и готовности к сезону в РПЛ

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что клуб предоставил РФС все необходимые документы, подтверждающие выполнение финансовых гарантий для участия в РПЛ сезона 2025/2026.
Мы своевременно предоставили все необходимые документы, подтверждающие выполнение финансовых гарантий для участия в РПЛ. Клуб финансово стабилен и не испытывает материальных проблем. Подготовка к новому сезону идёт по плану, в межсезонье запланированы три контрольных матча. Мы продолжаем работать на трансферном рынке, в ближайшее время команду планируется усилить. Строительство новой арены продолжается в соответствии с графиком, перебоев с финансированием нет.
С классными игроками в 80 х
Агашков Савичевы и тд и тп. .это не клуб ноунейм типо Химок.Москвы и Сатурна. И прочих Асморалов. Торсида серьезная у нее. Хочется что б у них все вышло хорошо. И да кто то может. И однозначно оспорит. Но вот для моего бати именно Торпедо было народной командой
Ни разу не из Москвы. желаю Торпедо полного возрождения
С классными игроками в 80 х
Агашков Савичевы и тд и тп. .это не клуб ноунейм типо Химок.Москвы и Сатурна. И прочих Асморалов. Торсида серьезная у нее. Хочется что б у них все вышло хорошо. И да кто то может. И однозначно оспорит. Но вот для моего бати именно Торпедо было народной командой
Ни разу не из Москвы. желаю Торпедо полного возрождения
С давних лет имею к вам юношескую влюблённость. Никогда не скрывал своей безграничной симпатии к вам. Помню вашу золотую прекрасную чемпионскую команду1976(Осень) и вашу великолепную игру!!! Сколько радости и позитива дарили вы болельщикам знаменитого ЗИЛа!!! Помню, как в один из дней, сразу после вашего осеннего чемпионства, благодарные рабочие завода, на руках понесли машину с Легендарным В.К.Ивановым- от сборочного цеха и до проходной!!!!!!!
От всей души, желаю вам Достойно провести сезон в ПЛ и прописаться в ней- НАВСЕГДА!!!!!!! Удачи вам и больших побед!!!!!!! Не посрамите, своих Легендарных предшественников!!!!!!!
С давних лет имею к вам юношескую влюблённость. Никогда не скрывал своей безграничной симпатии к вам. Помню вашу золотую прекрасную чемпионскую команду1976(Осень) и вашу великолепную игру!!! Сколько радости и позитива дарили вы болельщикам знаменитого ЗИЛа!!! Помню, как в один из дней, сразу после вашего осеннего чемпионства, благодарные рабочие завода, на руках понесли машину с Легендарным В.К.Ивановым- от сборочного цеха и до проходной!!!!!!!
От всей души, желаю вам Достойно провести сезон в ПЛ и прописаться в ней- НАВСЕГДА!!!!!!! Удачи вам и больших побед!!!!!!! Не посрамите, своих Легендарных предшественников!!!!!!!