Хаби Алонсо — о победе над «Боруссией»: «„Реал“ хорошо играл 80 минут»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги матча против «Боруссии» на Клубном чемпионате мира.
В принципе, мы всё контролировали. У соперника было мало моментов. Но последние минуты были хаотичными, мы играли менее интенсивно. Мы действовали хорошо на протяжении 80 минут, только концовку провели не лучшим образом. Матч с ПСЖ будет огромным вызовом для нас, но сегодня было много позитивного, так что ждём с нетерпением следующей игры.
«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Клубного ЧМ, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».
Очень жаль, что на полуфинал обе команды, Реал и ПСЖ выйдут с кадровыми потерями, а значит, полноценной борьбы может не получится.
Очень жаль, что на полуфинал обе команды, Реал и ПСЖ выйдут с кадровыми потерями, а значит, полноценной борьбы может не получится.