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Хаби Алонсо — о победе над «Боруссией»: «„Реал“ хорошо играл 80 минут»

сегодня, 07:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги матча против «Боруссии» на Клубном чемпионате мира.

В принципе, мы всё контролировали. У соперника было мало моментов. Но последние минуты были хаотичными, мы играли менее интенсивно. Мы действовали хорошо на протяжении 80 минут, только концовку провели не лучшим образом. Матч с ПСЖ будет огромным вызовом для нас, но сегодня было много позитивного, так что ждём с нетерпением следующей игры.

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Клубного ЧМ, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Олег Ковалев
Олег Ковалев ответ p5nx9pgq82m5 (раскрыть)
сегодня в 10:34
Мастерство это когда пенальти вытаскивает без проблем, а когда ему нужно немного напрячься это не Мастерство а его работа
Олег Ковалев
Олег Ковалев
сегодня в 10:31
Что говорит этот Физрук, они хорошо играли, ахахаха смешно, Боруссия весь 2 тайм играла лучше, а Реал как пацанята бегали... Если бы был бы ПСЖ они вам показали игру... А так реал днооо
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 10:02
Плохо его помню. Запомнил только по играм с киевским Динамо в 1997, когда Лужный вынес мяч из пустых ворот, после удара Беркампа...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:57
Он мне Беркампа напоминает
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 09:54
Патлатый защитник, а Мудрик- атакующий полузащитник.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:51
Я бы его под нападающим поставил.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
По левому флангу есть Кукурелья. Мудрик неплох но
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 09:48
Без Мудрика не победят.)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:46
Ход набрали
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 09:45
Думаете, Челси?
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:32
Победит Челси против всякой логики
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:12, ред.
У парижских две серьезные кадровые потери, что многое меняет. На мой взгляд, в этой игре победит прессинг, вопрос только- чей...)))
112910415
112910415
сегодня в 09:08
Вот против парижских не устоять...
p5nx9pgq82m5
p5nx9pgq82m5 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:57, ред.
Повезло - это когда кипер отыгран, но мяч летит либо в штангу, либо в небо (или куда угодно мимо рамы). А раз носатый вытащил, то это мастерство.
Capral
Capral
сегодня в 08:31, ред.
Другими словами:пока прессинговали- контролировали игру, как силы закончились- потеряли инициативу... Собственно, в этом и заключается футбол Алонсо. В принципе ожидаемо. Дортмунд не просто не убедил, но неприятно поразил. Совершенно бесхарактерная команда, без самой примитивной мысли в центре поля и беззубой атаки. Ну а, что творится в ЦЗ- особый разговор!!! Команда играет стоя на месте.Типичный футбол Ковача...Вчера, две немецкие команды показали уровень современного немецкого футбола. Что касается Реала, то пока, кроме изматывающего прессинга, я ничего не вижу. А если ещё учесть низкий уровень соперников Мадрида, то и вовсе многое под вопросом...
Очень жаль, что на полуфинал обе команды, Реал и ПСЖ выйдут с кадровыми потерями, а значит, полноценной борьбы может не получится.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:24
Да повезло, что в концовке носатый вытащил!) Иначе играли бы доп. время в меньшинстве и там уже могли бы и вылететь. Хотя конечно же Реал был лучше в разы
jRest
jRest
сегодня в 08:07, ред.
Вообще, для Барселоны хорошо чтобы Реал прошёл в финал. Чем больше сил оставят на этом турнире, тем меньше их останется на чемпионат.

Но, боюсь, нынешнему ПСЖ мадридцы не соперник. 🤔
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:06
Тренеру виднее, сделает необходимые корректировки...
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