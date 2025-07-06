«Фламенго» может подать в суд на полузащитника Жерсона за расторжение договора с клубом.
По информации источника, совет директоров «Фламенго» всерьёз рассматривает такую возможность. Бразильский клуб хочет взыскать штраф в размере около 6,3 млн евро за расторжение контракта, в котором был пункт об имиджевых правах игрока. Решение должно быть принято после того, как полузащитник будет представлен в российском клубе.
Напомним, что презентация 28-летнего футболиста в «Зените» должна состояться 9 июля во время матча со «Сьоном».
А сумма штрафа или неустойки по мнению Фламенго 40 млн реалов (около $ 7 млн).
А сумма штрафа или неустойки по мнению Фламенго 40 млн реалов (около $ 7 млн).
А уж линию посещу 30-31...
А уж линию посещу 30-31...