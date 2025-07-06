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«Фламенго» собирается подать в суд на Жерсона

сегодня, 11:57

«Фламенго» может подать в суд на полузащитника Жерсона за расторжение договора с клубом.

По информации источника, совет директоров «Фламенго» всерьёз рассматривает такую возможность. Бразильский клуб хочет взыскать штраф в размере около 6,3 млн евро за расторжение контракта, в котором был пункт об имиджевых правах игрока. Решение должно быть принято после того, как полузащитник будет представлен в российском клубе.

Напомним, что презентация 28-летнего футболиста в «Зените» должна состояться 9 июля во время матча со «Сьоном».

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lotsman
lotsman
сегодня в 14:13
Любимая тема для бухгалтеров.)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:11
6.3 это пункт в контракте Жерсона с Фламенго, в котором говорится об имиджевых правах на игрока, а не сумма.
А сумма штрафа или неустойки по мнению Фламенго 40 млн реалов (около $ 7 млн).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 12:36
Люди в Газпроме живут по принципу Деньги есть ума не надо. Им нужно все здесь и сейчас. При огромных возможностях тратить деньги из бюджета проще купить. И точка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:34
Читать эту линию становится всё интереснее. Как детективный роман, где непонятно кто есть кто, кто за кого и против кого. А возможно, кто-то один в разных ипостасях, или у кого-то одного раздвоение личности. Короче, интрига закручена здорово, буду заходить почитывать.
А уж линию посещу 30-31...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:26
От Бразилии одни сплошные проблемы - сидишь и не знаешь, откуда прилетит. А ведь в Зените бразильских игроков очень много. Если за каждого, помимо трансфера, платить по суду, получится немалая сумма. Лучше бы Газпром тратил деньги на поиск и развитие российских талантов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:06
Газпром оплатит все штрафы без проблем
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