«Фламенго» собирается подать в суд на Жерсона

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сегодня, 11:57

«Фламенго» может подать в суд на полузащитника за расторжение договора с клубом.

По информации источника, совет директоров «Фламенго» всерьёз рассматривает такую возможность. Бразильский клуб хочет взыскать штраф в размере около 6,3 млн евро за расторжение контракта, в котором был пункт об имиджевых правах игрока. Решение должно быть принято после того, как полузащитник будет представлен в российском клубе.

Напомним, что презентация 28-летнего футболиста в «Зените» должна состояться 9 июля во время матча со «Сьоном».