Кроос: «„Реалу“ до сих пор не хватает футболиста, похожего на меня»

Бывший полузащитник «Реала» оценил игру мадридской команды на Клубном чемпионате мира.

Рано судить «Реал» Хаби Алонсо. Требуется время, чтобы оценить его работу. Пока могу сказать только то, что он отлично поработал в Германии. Я уверен, Алонсо знает, как всё исправить и какие корректировки нужно внести. Есть вещи, которые требуют изменений. И всё обязательно получится. Но клубу по-прежнему не хватает игрока моего профиля. Однако таких футболистов на рынке совсем немного.