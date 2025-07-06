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Кроос: «„Реалу“ до сих пор не хватает футболиста, похожего на меня»

сегодня, 16:44

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил игру мадридской команды на Клубном чемпионате мира.

Рано судить «Реал» Хаби Алонсо. Требуется время, чтобы оценить его работу. Пока могу сказать только то, что он отлично поработал в Германии. Я уверен, Алонсо знает, как всё исправить и какие корректировки нужно внести. Есть вещи, которые требуют изменений. И всё обязательно получится. Но клубу по-прежнему не хватает игрока моего профиля. Однако таких футболистов на рынке совсем немного.

Напомним, что «Реал» вышел в полуфинал Клубного ЧМ, обыграв «Боруссию» со счётом 3:2.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:28
Раньше все хвалили Тони Крооса, теперь он делает это сам. Нечего сказать, Тони заслужил уважение своей игрой за сильнейший клуб мира. Что касается Реала, то у него есть временные трудности. Чтобы исправить ситуацию приглашен Хаби Алонсо.. Да уж, этот тренер вместе с Байером навёл шороху в Бундеслиге.
Capral
Capral
сегодня в 17:09
Алонсо отлично поработал в Германии? А в Германии сейчас есть футбол? Вчера увидели, какой в Германии футбол- на примере двух команд...
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