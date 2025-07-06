Акробат Мбаппе спас «Реал» от овертайма. Интрига в матче с «Боруссией» была до последней секунды

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сегодня, 09:58

Матч завершился сейвом Куртуа.

Немцы едва не отыгрались в концовке

На 99-й минуте опытный хавбек Забитцер нанес плотный удар по воротам «Реала». Многие хорошие голкиперы не успели бы прыгнуть в угол. Куртуа тоже не отразил удар чисто, но от ладони бельгийца мяч отскочил в землю и не попал в ворота. «Боруссия» была близка к ничьей 3:3 и овертайму, хотя в целом немцы сыграли хуже «Реала», если суммировать события за восемьдесят минут матча. Но тренер «сливочных» Алонсо правильно обратил внимание на разительную перемену в концовке.

Ничто не предвещало беды, а потом Максимилиан Байер стал джокером для тренера Ковача – нападающий несильно, но точно пробил в угол ворот Куртуа. Шли дополнительные минуты, немцам пришлось открываться, поэтому Арда Гюлер в ответной атаке навесил мяч с правого фланга, а Мбаппе в акробатическом прыжке отправил мяч в сетку ворот. Так счет стал 3:1 за несколько минут до финального свистка. Но оказалось, что в дополнительное время хватит запоминающихся моментов.

Кроме удара Забитцера, была красная карточка для юного центрального защитника «Реала» Хёйсена. Испанец дернул за руку соперника, проиграв позиционно. Судья показал прямую красную карточку, Дин не сыграет против ПСЖ . Рюдигер тоже ошибся в концовке, неудачно выбил мяч на соперника. Ненадежность обороны «Реала» тревожит тренера Алонсо и вратаря Куртуа. Хотя оба фланговых защитника отличились в атаке – у Александер-Арнольда ассист, а у Франа гол, ошибка Хёйсена тоже запомнится.

Судья после удаления указал на «точку», а форвард «Боруссии» Гирасси уверенно реализовал приговор. Так счет стал 3:2, а уставший «Реал» остался вдесятером. Без сейва Куртуа на последних секундах матча команда Алонсо рисковала зайти в овертайм, где «Боруссия» могла ещё прибавить, поскольку весь поединок она отработала на среднем уровне. Силы точно остались, но немцы проснулись лишь в концовке игры. Снова можно констатировать, как и после матча против «Ювентуса», что соперник простил «Реал».

Винисиус остается проблемой «Реала»

Хаби Алонсо против итальянского «Ювентуса» сыграл с тремя центральными защитниками, отзеркалил соперника. Немцы из Дортмунда тоже играли с тройкой в защите, но бывший наставник «Байера» Алонсо знает «Боруссию» намного лучше. В этот раз Тчуамени у «Реала» не опускался в линию обороны. Лишь изредка Орельен страховал правый полуфланг, когда Александер-Арнольд занимал очень высокую позицию впереди. Играли «4-4-2», где квартет полузащитников часто менялся местами.

Беллингема видели на левом полуфланге, а Вальверде смещался вправо. У Гюлера была самая свободная позиция. Турецкий плеймейкер стал абсолютно лучшим у «Реала» по точным передачам. Арда отдал в полтора раза больше метких пасов, чем лучшие напарники молодого диспетчера. На счету Гюлера два ассиста и три удара. Уже понятно, кто попробует руководить игрой «Реала» после отправки Беллингема на операцию на плече. Вчера Джуд не был самым заметным и не встретил брата.

Джоб Беллингем получил лишнюю карточку в предыдущем поединке, и немцам не хватило наглого новичка. А у «Реала» своя кадровая проблема. В схеме «4-4-2», которая по эпизодам превращается в «4-3-1-2», выпадает Винисиус. Жуниор запомнился эпичным ударом значительно выше ворот, мяч свалился с ноги. Ещё два его выстрела пришлись в створ ворот, но Кобель не пропустил. Бразилец не создавал моменты для напарников, в отличие от автора голевых передач Гюлера.

Поскольку молодой воспитанник «Реала» Гонсало Гарсия снова забил, четко подставив ногу после шикарной передачи Гюлера, то у Алонсо проблема. По уму надо наигрывать связку Гарсии и Мбаппе, они могут создать органичный дуэт в атаке, удобный как для схемы с ромбом в центре поля, так и для перехода на «3-4-1-2». Винисиус, как и его коллега Родриго, становится обузой. При этом если правый вингер ищет новую команду, то Жуниор хочет остаться в «Реале», ему сложнее найти новый клуб.

ПСЖ мощнее прежних соперников Алонсо

«Реал» – терпеливая команда. Они многократно проходили соперников, сыгравших не хуже и даже лучше. «Ювентус» и «Боруссия» не заслужили похожие высокие оценки в матчах плей-офф, но у самих «сливочных» слишком много ошибок и недоработок, чтобы ставить их по готовности выше ПСЖ . Но все не без греха, парижане вчера провели неоднозначный матч против «Баварии». В первом тайме французы были хуже соперника. В итоге немцев подвела реализация, а ПСЖ выжал после контратак два гола.

Игра парижан и «Баварии» получилась одновременно дико качественной и зрелищной, но при этом рваной по темпу и с грубыми ошибками футболистов обеих команд. В принципе, у «Реала» похожее состояние на Клубном чемпионате мира. В итоге всё зависит от везения и меткости. Алонсо очень повезло, что левый защитник Фран подключился к атаке, испанцы быстро повели в два мяча. А ПСЖ повезло, что вдевятером они организовали голевой выпад с дриблингом Хакими и голом Дембеле.

«Боруссия» не забила Куртуа ещё один мяч, а «Бавария» потеряла Мусиалу. Снова разговор о ценности случайностей. У Джамала жуткая травма и подозрение на перелом кости. В поединке четырех клубов, которые играли между собой в финалах Лиги чемпионов, победу одержали достойные команды. Но у двух требовательных испанских тренеров Энрике и Алонсо есть вопросы к подопечным. Будущие соперники потеряли из-за красных карточек основных центральных защитников, что может сказаться.