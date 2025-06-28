Месси в хорошей компании. В честь них назвали стадионы

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28 июня 2025, 23:09

Лионель пока удостоился наименования одной из трибун.

Место Лионеля Месси в пантеоне футбольной славы не вызывает сомнений, но на этой неделе статус великого аргентинца только укрепился. В день 38-летия форварда его родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз» объявил, что назвал одну из трибун в честь Месси.

Почти каждый уголок стадиона, известного как «Эль Колосо», увешан знаками, отдающими дань уважения легендам клуба. В 2009 году всю арену назвали «Эстадио Марсело Бьелса» в честь одного из самых ярких тренеров, который в 1991 году помог команде выиграть чемпионат.

В честь бывшего игрока и тренера «Ньюэллс» Херардо Мартино названа западная часть стадиона. Здесь же есть часть арены, названная в честь бывшего полузащитника «Атлетико» и «Ливерпуля» Макси Родригеса, которому в 2021 году исполнилось 40 лет. Тогда и сделали такой подарок. Он провел в «Ньюэллс» в общей сложности девять лет за три захода.

Конечно, не обошлось и без легендарного Диего Марадоны. Хватило одного сезона, проведенного им в «Ньюэллсе» в начале 1990-х, чтобы южную трибуну переименовали в его честь. К слову, давнему конкуренту Месси Криштиану Роналду пока приходится довольствоваться тем, что его имя вывешено над дверью тренировочного комплекса «Спортинга» и в академии «Насьоналя».

Впрочем, наверняка и в честь Роналду назовут рано или поздно что-то более крупное. А пока давайте посмотрим, к какой компании присоединился Месси.

Диего Марадона

Помимо части стадиона «Ньюэллса», в честь Марадоны назван даже не один, а два стадиона. Первой его имя получила домашняя арена «Архентинос Хуниорс», где Марадона дебютировал на профессиональном уровне в 1979 году. И относительно недавно его имя обрела домашняя арена «Наполи» «Сан-Паоло», где Диего Армандо обрел европейскую известность, проведя ярчайшую часть своей карьеры.

Пеле

Его имя у многих ассоциируется с футболом. И даже если человек крайне далек от игры, он знает с детства, кто такой Пеле. Поэтому не удивительно, что и в честь легендарного бразильца есть названный стадион. Причем с весьма «скромным» именем – «Эстадио Рей Пеле», что означает «Стадион Короля Пеле». Впрочем, расположение его действительно скромное. Он находится в штате Масейо и служит домашней ареной для двух местных команд из Серии В и Серии С.

Ференц Пушкаш

Венгерская легенда мадридского «Реала» увековечена еще и в ежегодной премии ФИФА – награда за самый красивый гол года носит имя Пушкаша. Но мы тут о стадионах. Его имя носит главная арена Венгрии – 67-тысячный стадион в Будапеште. Строительство его было завершено в 2019 году. Возвели конструкцию на месте устаревшего дома национальной сборной. Такой подход с именованием логичен, когда у тебя есть явный ярчайший футбольный герой для целой страны.

Йохан Кройф

Не менее логичным выглядело принятое в 2018 году решение переименовать «Амстердам-Арену» в «Йохан Кройф Арену» — это домашний стадион «Аякса». Название он свое получил через два года после смерти Кройфа, который сделал, вероятно, больше, чем кто-либо другой, для того чтобы мы называли современным футболом то, что видим на мировых полях. Его вклад в развитие этой игры неоценим. И решение дать стадиону имя Кройфа было очевидным.

Арсен Венгер

Пока «Арсенал» довольствуется тем, что называет разные части своего стадиона «Эмирейтс» достаточно скучными именами наподобие «Северной» или «Восточной», его главную легенду удостоили чести дать имя целому стадиону в другом месте. Есть нюанс, правда – это сделала крошечная региональная команда из Франции – «ЮСЛ Дюппингхейм». Там вспомнили, что Венгер вырос в местечке неподалеку, поэтому назвали в честь него свою арену. Называть ее так, конечно, слишком оптимистично, поскольку она вмещает всего 500 мест. А построили ее на месте бывшего картофельного поля в 2016 году.

Алекс Фергюсон и Бобби Чарльтон

Пока «Манчестер Юнайтед» вынашивает планы по строительству нового стадиона, «Олд Траффорд» может похвастаться тем, что половина его трибун называется именами главных легенд. В 2011 году Северная трибуна получила имя Алекса Фергюсона – тогда исполнилось 25 лет с того дня, когда шотландец возглавил команду. Еще и статую установили в вестибюле. А торжественное открытие трибуны сэра Бобби Чарльтона (бывшая Южная трибуна) состоялось в 2016 году – в 60-ю годовщину профессионального дебюта легенды в МЮ .

Кенни Далглиш

Спустя четыре десятилетия после того, как Кенни Далглиш стал игроком «Ливерпуля», его огромный вклад в развитие команды был отмечен открытием трибуны его имени на «Энфилде». Это случилось в 2017 году. Шотландский форвард провел более 500 матчей за «красных», забив 172 мяча, выиграв шесть титулов и три еврокубка. Потом еще блистал в качестве тренера. Трудно переоценить значение Далглиша в истории «Ливерпуля».

Дидье Дрогба

15-летним парнем ивуариец Дрогба выступал за французский любительский клуб «Леваллуа». По понятным причинам его очень тронуло, когда в 2010 году этот клуб решил назвать свой стадион в честь Дидье. Экс-форвард «Челси» провел четыре года в «Леваллуа», прежде чем перейти в «Ле Ман», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 1998 году. Затем перебрался в «Марсель» и отправился в «Челси», выиграв четыре чемпионских титула и Лигу чемпионов.

Фернандо Торрес

Родившийся и выросший в пригороде Мадрида Торрес произвел фурор в молодежной команде «Атлетико», где получил прозвище Эль Ниньо, закрепившееся с ним до конца карьеры. Чтобы отметить восхождение родного героя к величию, местный клуб «Фуэнлабрада» переименовал свой стадион в честь Фернандо в 2011 году. На открытие были приглашены родители Торреса, кстати.

Дуайт Йорк

Когда в 2001 году Тринидаду и Тобаго потребовался новый стадион для юношеского чемпионата мира, они построили его недалеко от столицы. И в честь кого же назвать его, если не в честь самого известного местного уроженца в футбольном мире? Так что арену назвали именем Дуайта Йорка, который тогда еще играл за «Манчестер Юнайтед». Она используется по сей день любительской командой.