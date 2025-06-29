«Валенсия» потратит 322 млн евро на новый стадион

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вчера, 14:21

Испанская «Валенсия» заявила о стоимости и сроках постройки своей новой арены.

Как сообщает официальный сайт клуба, «летучие мыши» получили 322 млн евро финансирования для будущего стадиона. «Новая Месталья» будет вмещать более 70000 зрителей. Открытие планируется на конец 2027 года.