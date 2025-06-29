«Валенсия» потратит 322 млн евро на новый стадион

Испанская «Валенсия» заявила о стоимости и сроках постройки своей новой арены.
Как сообщает официальный сайт клуба, «летучие мыши» получили 322 млн евро финансирования для будущего стадиона. «Новая Месталья» будет вмещать более 70000 зрителей. Открытие планируется на конец 2027 года.
Зимой в СМИ появлялась информация о том, что команду могут продать другому владельцу.
нравится, что повысили вместимость. даже при нехватке средств делают стадион на 70 000+ зрителей, молодцы.
нравится, что повысили вместимость. даже при нехватке средств делают стадион на 70 000+ зрителей, молодцы.
Последнего в списке очень даже можем увидеть:
Хорватия 5:1 Чехия
Точный счет 0:0 Agalas 1000 9.2
Точный счет 0:1 Limanol 1000 9.9
Точный счет 0:2 Mozhay 1000 19.75
Точный счет 0:3 Katerman 1000 53
Точный счет 1:0 Uberboss 1000 6.4
Точный счет 1:1 Lao-Dzi 1000 6.05
Точный счет 1:2 Majik 1000 12.25
Точный счет 1:3 Aerobniy 1000 35
Точный счет 1:4 Giovanny 1000 106
Точный счет 2:0 Donkert 1000 8.7
Точный счет 2:1 Jimbler 1000 8
Точный счет 2:2 Krakatau 1000 14.75
Точный счет 2:3 Qumbo 1000 43
Точный счет 2:4 Guzhel 1000 187.24
Точный счет 3:0 Orakel 1000 16.5
Точный счет 3:1 Skradurtan 1000 16
Точный счет 3:2 Stojik 1000 29
Точный счет 3:3 Treast 1000 69
Точный счет 3:4 Glosser 1000 216.04
Точный счет 4:0 Zwerz 1000 41
Точный счет 4:1 Ximelin 1000 41
Точный счет 4:2 Tokinos 1000 67
Точный счет 4:3 Izmar 1000 216.04
Точный счет 5:0 Kobser 1000 101
Точный счет 5:1 Jocket 1000 98
Точный счет 5:2 Quilby 1000 101
Последнего в списке очень даже можем увидеть:
Хорватия 5:1 Чехия
Точный счет 0:0 Agalas 1000 9.2
Точный счет 0:1 Limanol 1000 9.9
Точный счет 0:2 Mozhay 1000 19.75
Точный счет 0:3 Katerman 1000 53
Точный счет 1:0 Uberboss 1000 6.4
Точный счет 1:1 Lao-Dzi 1000 6.05
Точный счет 1:2 Majik 1000 12.25
Точный счет 1:3 Aerobniy 1000 35
Точный счет 1:4 Giovanny 1000 106
Точный счет 2:0 Donkert 1000 8.7
Точный счет 2:1 Jimbler 1000 8
Точный счет 2:2 Krakatau 1000 14.75
Точный счет 2:3 Qumbo 1000 43
Точный счет 2:4 Guzhel 1000 187.24
Точный счет 3:0 Orakel 1000 16.5
Точный счет 3:1 Skradurtan 1000 16
Точный счет 3:2 Stojik 1000 29
Точный счет 3:3 Treast 1000 69
Точный счет 3:4 Glosser 1000 216.04
Точный счет 4:0 Zwerz 1000 41
Точный счет 4:1 Ximelin 1000 41
Точный счет 4:2 Tokinos 1000 67
Точный счет 4:3 Izmar 1000 216.04
Точный счет 5:0 Kobser 1000 101
Точный счет 5:1 Jocket 1000 98
Точный счет 5:2 Quilby 1000 101