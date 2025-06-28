Ла Лига изучает возможность проведения матча в США

Президент Ла Лиги прокомментировал возможность проведения матча чемпионата Испании в США .

Мы продолжаем работать над этим вопросом, хотя это непросто. В США суд обязал нас подписать соглашение с нашим партнером Relevent. Мы проанализируем ситуацию и узнаем, возможно ли провести матч в этом или следующем сезоне. Это не главная цель Ла Лиги, но мы к ней стремимся. Почему НФЛ и НБА могут проводить игры за рубежом, а мы — нет? Мы планируем всего одну игру, но вокруг этого возникнет такой ажиотаж, будто речь идет о 380 матчах.