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Ла Лига изучает возможность проведения матча в США

вчера, 18:35

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность проведения матча чемпионата Испании в США.

Мы продолжаем работать над этим вопросом, хотя это непросто. В США суд обязал нас подписать соглашение с нашим партнером Relevent. Мы проанализируем ситуацию и узнаем, возможно ли провести матч в этом или следующем сезоне. Это не главная цель Ла Лиги, но мы к ней стремимся. Почему НФЛ и НБА могут проводить игры за рубежом, а мы — нет? Мы планируем всего одну игру, но вокруг этого возникнет такой ажиотаж, будто речь идет о 380 матчах.

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Все комментарии
311
311
вчера в 20:43
Не думаю, что в США пользуются популярностью европейские клубы.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:23
Класико можно бы туда перенести. Это событее соберет ажеаташ!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:36
1 игру? А смысл тогда?
q687k9wv6r69
q687k9wv6r69
вчера в 18:35
Всем хочется бабла срубить по лёгкому
Гость
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