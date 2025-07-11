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Тео Эрнандес попрощался с «Миланом» и раскритиковал руководство клуба

вчера, 11:15

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес попрощался с болельщиками «Милана», опубликовав сообщение в социальных сетеях.

Напомним, что в четверг, 10 июля, серебряный призер ЧМ-2022 официально стал игроком аравийского «Аль-Хиляля».

В своем сообщении Эрнандес тепло поблагодарил бывшего технического директора «Милана» Паоло Мальдини, однако не удержался от критики в адрес нынешнего руководства «красно-черных»:

Решение уйти далось мне нелегко. Я очень хотел остаться в «Милане», однако, к сожалению, не все зависит от желания одного человека. То направление, которое выбрал клуб, а также некоторые недавние решения руководства, не соответствуют тем ценностям и амбициям, которые когда-то привели меня сюда.

Тео Эрнандес провел в «Милане» шесть лет: с 2019-го по 2025-й. В сезоне-2021/22 он помог «красно-черным» выиграть чемпионат Италии.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 14:29
как можно избавицца от Мальдини??есть ощущение что руководство не хочет чтоб у клуба было все хорошо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ y4cwxhzh6467 (раскрыть)
вчера в 12:57
И правильно погнался, - от дураков по типу Ибры как можно дальше.
y4cwxhzh6467
y4cwxhzh6467
вчера в 11:22
Просто погнался за большим долларом, а для себя отмазку придумал.
Гость
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