Тео Эрнандес попрощался с «Миланом» и раскритиковал руководство клуба

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес попрощался с болельщиками «Милана», опубликовав сообщение в социальных сетеях.
Напомним, что в четверг, 10 июля, серебряный призер ЧМ-2022 официально стал игроком аравийского «Аль-Хиляля».
В своем сообщении Эрнандес тепло поблагодарил бывшего технического директора «Милана» Паоло Мальдини, однако не удержался от критики в адрес нынешнего руководства «красно-черных»:
Решение уйти далось мне нелегко. Я очень хотел остаться в «Милане», однако, к сожалению, не все зависит от желания одного человека. То направление, которое выбрал клуб, а также некоторые недавние решения руководства, не соответствуют тем ценностям и амбициям, которые когда-то привели меня сюда.
Тео Эрнандес провел в «Милане» шесть лет: с 2019-го по 2025-й. В сезоне-2021/22 он помог «красно-черным» выиграть чемпионат Италии.