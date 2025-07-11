Тео Эрнандес попрощался с «Миланом» и раскритиковал руководство клуба

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вчера, 11:15

Защитник сборной Франции попрощался с болельщиками «Милана», опубликовав сообщение в социальных сетеях.

Напомним, что в четверг, 10 июля, серебряный призер ЧМ -2022 официально стал игроком аравийского «Аль-Хиляля».

В своем сообщении Эрнандес тепло поблагодарил бывшего технического директора «Милана» Паоло Мальдини, однако не удержался от критики в адрес нынешнего руководства «красно-черных»:

Решение уйти далось мне нелегко. Я очень хотел остаться в «Милане», однако, к сожалению, не все зависит от желания одного человека. То направление, которое выбрал клуб, а также некоторые недавние решения руководства, не соответствуют тем ценностям и амбициям, которые когда-то привели меня сюда.

Тео Эрнандес провел в «Милане» шесть лет: с 2019-го по 2025-й. В сезоне-2021/22 он помог «красно-черным» выиграть чемпионат Италии.