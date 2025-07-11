Паредес — о переходе в «Бока Хуниорс»: «Я всегда мечтал вернуться домой»

Полузащитник высказался о своём переходе в клуб «Бока Хуниорс». 31-летний футболист подписал контракт до конца 2028 года.

Это один из самых важных дней в моей жизни. Ощущения потрясающие. Я ушёл в детстве, играл в лучших командах Европы, но вернуться домой — это то, о чём я мечтал с первого дня своего отъезда. Мечтал вернуться в том возрасте, когда я всё ещё чувствую себя отлично. Могу сказать, что возвращаюсь с большим опытом, с другим мышлением, живу футболом по-другому, наслаждаюсь повседневной жизнью и надеюсь, что смогу помогать родной команде.