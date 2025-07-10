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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:05
Лавров уже поздравил Хиляль?)))
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 21:39
Что-то он рано, в 27 лет, закончил с футболом...
БиллиБоб
БиллиБоб ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:43
Трансферная бомба для кого? Этот дворовый турнир абсолютно никому из нормальных людей неинтересен, кого бы там местные команды себе не покупали. Там есть хорошие игроки из тех, что ушли из Европы, но по правде говоря по настоящему топовых игроков там нет, разве что Канте таким был на момент перехода.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:19
Это серьёзное усиление по определению... С запахом огромных денег.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:42
Парень решил пораньше заработать)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:05
жаль.
все таки круто играл Милане, выиграл Скудетто, и забил лучший гол
в Серии А в этом сезоне 2021-2022.
даже стал самым результативным среди защитников Милана обойдя
великого Паоло Мальдини.
но как тупо подвел команду в этом сезоне в ЛЧ против Фейеноорда получив вторую карточку за симуляцию.
теперь вот в саудовской лиге, в деньгах сильно выиграл.
проиграл в карьере.
вряд ли вернется в сборную.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:52
Это трансферная бомба!! 💣 Взяли крутого игрока и даже ниже его трансферной стоимости. Молодцы Аль-Хиляль!! Аль-Наср, не спи!! 👀
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 18:46
До 30 лет срубит бабла и обратно в Европу.
Изи катка.
STVA 1
STVA 1 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 18:42
35 млн и плюс контракт заканчивается в июне 2026 года!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:41
Ржу не могу...
Теперь пусть эти идиоты продают Леао, Меньяна... и феерят в следующем сезоне в серии В. ( facepalm ).
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:40
Что за бред? Он минимум 60 стоит
gj39946x2wjj
gj39946x2wjj ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:37
Очередной провокационный выстрел оказался холостым)
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