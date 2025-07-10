«Аль-Хиляль» объявил о трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса

Пресс-служба «Аль-Хиляля» объявила о переходе защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Сумма трансфера составила 25 млн евро. Контракт с французом подписан до лета 2028 года.
Пресс-служба «Аль-Хиляля» объявила о переходе защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Сумма трансфера составила 25 млн евро. Контракт с французом подписан до лета 2028 года.
все таки круто играл Милане, выиграл Скудетто, и забил лучший гол
в Серии А в этом сезоне 2021-2022.
даже стал самым результативным среди защитников Милана обойдя
великого Паоло Мальдини.
но как тупо подвел команду в этом сезоне в ЛЧ против Фейеноорда получив вторую карточку за симуляцию.
теперь вот в саудовской лиге, в деньгах сильно выиграл.
проиграл в карьере.
вряд ли вернется в сборную.
все таки круто играл Милане, выиграл Скудетто, и забил лучший гол
в Серии А в этом сезоне 2021-2022.
даже стал самым результативным среди защитников Милана обойдя
великого Паоло Мальдини.
но как тупо подвел команду в этом сезоне в ЛЧ против Фейеноорда получив вторую карточку за симуляцию.
теперь вот в саудовской лиге, в деньгах сильно выиграл.
проиграл в карьере.
вряд ли вернется в сборную.