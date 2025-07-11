Роберт Левандовски покрасил волосы в белый цвет

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сменил имидж.
Польский форвард решил покрасить волосы в белый цвет.
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Хотя... Я человек в возрасте, много чего видел, уже много чего не помню на раз...
Но помню Сахарова, полузащитника, вот с таким цветом( натуральным) волос. Уважали его, в отличии от тех, кто красил волосы( да и красили на тысячу пару- тройку человек.)
Таких не уважали по всему союзу, считали таких...,не буду говорить кем.
Потом пошло -поехало в среде ,,богемы" . ( вот не помню, ШурА красил волосы или нет?
Киркоров до сих пор красит, но это понятно...
Левандовскому можно, наверное, он в Союзе не жил, а на Западе ,, pedera...tija" дело обычное.
Извините старого человека за такой мой ,,консерватизм".
А Левандовский человек с огромным эго и самомнением: из таких и идёт пополнение численности тех, кого не считаю мужиками...
Таки
Хотя... Я человек в возрасте, много чего видел, уже много чего не помню на раз...
Но помню Сахарова, полузащитника, вот с таким цветом( натуральным) волос. Уважали его, в отличии от тех, кто красил волосы( да и красили на тысячу пару- тройку человек.)
Таких не уважали по всему союзу, считали таких...,не буду говорить кем.
Потом пошло -поехало в среде ,,богемы" . ( вот не помню, ШурА красил волосы или нет?
Киркоров до сих пор красит, но это понятно...
Левандовскому можно, наверное, он в Союзе не жил, а на Западе ,, pedera...tija" дело обычное.
Извините старого человека за такой мой ,,консерватизм".
А Левандовский человек с огромным эго и самомнением: из таких и идёт пополнение численности тех, кого не считаю мужиками...
Таки