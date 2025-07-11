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Роберт Левандовски покрасил волосы в белый цвет

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artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:52
С такой прической голы проще забивать, наверное...
Хотя... Я человек в возрасте, много чего видел, уже много чего не помню на раз...
Но помню Сахарова, полузащитника, вот с таким цветом( натуральным) волос. Уважали его, в отличии от тех, кто красил волосы( да и красили на тысячу пару- тройку человек.)
Таких не уважали по всему союзу, считали таких...,не буду говорить кем.
Потом пошло -поехало в среде ,,богемы" . ( вот не помню, ШурА красил волосы или нет?
Киркоров до сих пор красит, но это понятно...
Левандовскому можно, наверное, он в Союзе не жил, а на Западе ,, pedera...tija" дело обычное.
Извините старого человека за такой мой ,,консерватизм".
А Левандовский человек с огромным эго и самомнением: из таких и идёт пополнение численности тех, кого не считаю мужиками...
Таки
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:46
Кризис среднего возраста
adekvat
adekvat
вчера в 21:25
Имидж ни что, футбол все.
протон
протон
вчера в 18:52, ред.
Не зашло.. пусть в синий перекрасится) Можно попробовать Фукси
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:39
Роберт - Альбинос, теперь при навесах, легче будет в толпе , отыскать его "кумпол"...)
hd5jp9g8cfvr
hd5jp9g8cfvr
вчера в 18:33
всё молодится старый
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
Начал скрывать седину????.... имидж так себе...
протон
протон
вчера в 18:11
Выглядит как седина пятидесятилетнего
Гость
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