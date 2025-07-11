Худякову будет сделана операция на левой кисти после падения с велосипеда

1752223022

вчера, 11:37

, агент российского вратаря австрийского «Штурма» , рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

10 июля стало известно о том, что Худяков получил серьезную травму, упав с велосипеда по пути на тренировку.

Вот что сообщил об этом Кузьмичев:

К сожалению, попал камень под колесо, и Даня не совсем удачно упал. В целом, он чувствует себя нормально. Из негативного, будет операция на левой кисти. По идее операция должна пройти сегодня. Надеемся, все пройдет удачно и восстановление тоже не займет много времени.