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Худякову будет сделана операция на левой кисти после падения с велосипеда

вчера, 11:37

Владимир Кузьмичев, агент российского вратаря австрийского «Штурма» Даниила Худякова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

10 июля стало известно о том, что Худяков получил серьезную травму, упав с велосипеда по пути на тренировку.

Вот что сообщил об этом Кузьмичев:

К сожалению, попал камень под колесо, и Даня не совсем удачно упал. В целом, он чувствует себя нормально. Из негативного, будет операция на левой кисти. По идее операция должна пройти сегодня. Надеемся, все пройдет удачно и восстановление тоже не займет много времени.

Новый сезон австрийской Бундеслиге начнется 1 августа. «Штурм» в первом туре сыграет в гостях против клуба ЛАСК.

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Все комментарии
j3fepf8uej5w
j3fepf8uej5w
вчера в 13:36
Глупая травма, здоровья Худякову.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
Судя по всему операция будет сложная, Здоровья парню!
Гость
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