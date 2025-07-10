Семак: «На адаптацию Миранчука в „Сьоне“ может уйти два года»

Главный тренер «Зенита» высказался о полузащитнике «Сьона» . Вчера, 9 июля, питерский клуб сыграл товарищеский матч со швейцарской командой, победив со счётом 5:2.

Поговорили немножко с Антоном. Он рад — занимается своим любимым делом. По игре с нами он смотрелся очень прилично. Он выделялся, провел, на мой взгляд, хороший матч. Касаемо адаптации в «Сьоне» — здесь всё индивидуально и зависит от коллектива, от требований главного тренера. Мне сложно сказать, сколько времени потребуется. Как правило, год‑два.