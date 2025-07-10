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Семак: «На адаптацию Миранчука в „Сьоне“ может уйти два года»

вчера, 19:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике «Сьона» Антоне Миранчуке. Вчера, 9 июля, питерский клуб сыграл товарищеский матч со швейцарской командой, победив со счётом 5:2.

Поговорили немножко с Антоном. Он рад — занимается своим любимым делом. По игре с нами он смотрелся очень прилично. Он выделялся, провел, на мой взгляд, хороший матч. Касаемо адаптации в «Сьоне» — здесь всё индивидуально и зависит от коллектива, от требований главного тренера. Мне сложно сказать, сколько времени потребуется. Как правило, год‑два.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:56
Семак: «Поговорили немножко с Антоном. Он рад — занимается своим любимым делом. Мне бы так»
Датак
Датак
вчера в 22:16
там заканчивать уже пора,какие год-два..?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:40, ред.
Пользователю св 1969 ( комм.в 20-11 ). В словах С.Б.Семака не вижу ничего смешного. В упор. Адекватный ответ на вопрос журналиста. Хотя... если очень захотеть, даже в этом безобидном ответе можно наковырять кучу навоза. Вам это удалось.
rsfbjwgb9s8f
rsfbjwgb9s8f
вчера в 21:35
Кто же его там два года терпеть будет
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:29
Игроку не надо адаптироваться, если он высокого уровня.
Vilar
Vilar
вчера в 20:31
Предсказания семака про миранчука - это пальцем в ... .... пу. Сам-то сколько лет в зените, а до сих пор не адаптировался, плетёт от балды всякую херотень.
lotsman
lotsman
вчера в 20:26
Не он решил завести, а журналисты у него спросили о чём он разговаривал с Миранчуком. Его разговор с Миранчуком многие заметили, вот и заинтересовались.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:12
Это точно- талант!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Приветствую Виктор! Это не я красавец а Богданыч)))))) Такое сказать это уметь надо)
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:04
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Володя- ты Красавец, Приветствую тебя!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:56
Когда кончилась адаптация))
Capral
Capral
вчера в 19:51
Два года на адаптацию, человеку, которому уже 29лет?! Очень мудро, в стиле гения- среди удобрения...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:45
Интересно, к чему это Семака решил завести разговор о сроках адаптации Антона Миранчука в его нынешнем клубе? Не надо обо всём понемногу. Лучше занимайся своими делами. Кстати, в Питере появилось молодое дарование по фамилии Шилов. Лучше ему помоги адаптироваться к взрослому футболу.
112910415
112910415
вчера в 19:43
Большому Мастеру виднее. !
Barcelona
Barcelona
вчера в 19:29
К концу карьеры адаптируется!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24
Всегда интересно узнать мнение профессионала...)
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