«Локомотив» поставит более амбициозные задачи на предстоящий сезон

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вчера, 08:24

Председатель совета директоров московского «Локомотива» в интервью источнику ответил на вопрос о том, возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков.

Мы живём в реальном мире, посмотрим. Будем делать всё, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определённый путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой. Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.