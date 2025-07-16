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«Локомотив» поставит более амбициозные задачи на предстоящий сезон

вчера, 08:24

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью источнику ответил на вопрос о том, возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков.

Мы живём в реальном мире, посмотрим. Будем делать всё, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определённый путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.

Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.

В прошлом сезоне команда заняла 6-е место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке страны остановилась на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов, где уступила «Ростову» (0:2).

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:22
Сразу соломку постелил.
Год, два и т.д. надо времени, чтобы команду построить? Что-то из запредельного слышу.
А что случилось с Локо такое, чтобы опять ,,стройкой" надо заниматься 2-3 года?
Игроки другие, тренер новый? Что случилось?
Эти слова каждый год говорить, тогда как и когда за чемпионство бороться?
Иной тренер, бывает, приходит в команду и сразу команда начинает показывать хорошую игру, а здесь с какого бодуна заявляют, чно нужно 2-3 года?
Может, тренера менять надо, остальных случайных менеджеров в клубе, что-то реально делать с командой, а не болтавней заниматься, изображая деятельность?
Скажем прямо: Галактионов не тренер, случайный человек с ограниченным тренерским талантом(?)...
Сочетание случайное нескольких игроков происходит в составе- команда играет, но это не работа тренера , нет,- это просто случайный фактор и всё.
От таких руководителей, от такого тренера я лично никаких перспектив у Локо не вижу!
Как и нового Семина, увы.
Сп62
Сп62
вчера в 10:18
По всем доступным данным о Локо задача поставлена посильная.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:35
Ну, Локомотив, прямо напугал всех. Радует то, что в задачах есть пункт о развитии игроков. Хоть говорить об этом начали, уже хорошо...
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