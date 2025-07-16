В «Спартаке» считают, что Заболотный может добавить новых качеств команде

Генеральный директор московского «Спартака» рассказал источнику, почему клуб решил пригласить нападающего .

Футболист перешёл в команду из расформированных «Химок». Первым голом в составе москвичей он отметился 13 июля в товарищеском матче со «Спартаком» из сербской Суботицы.

Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он даёт возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы.