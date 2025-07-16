Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Спартаке» считают, что Заболотный может добавить новых качеств команде

вчера, 10:31

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал источнику, почему клуб решил пригласить нападающего Антона Заболотного.

Футболист перешёл в команду из расформированных «Химок». Первым голом в составе москвичей он отметился 13 июля в товарищеском матче со «Спартаком» из сербской Суботицы.

Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он даёт возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-спортдир ЦСКА объяснил, почему клуб в своё время отказался от Соболева
Вчера, 09:52
Официально«Челябинск» объявил о переходе сразу двух футболистов
Вчера, 09:46
«Пари НН» расстался с футболистом, которого подозревали в игре на ставках
15 июля
Официально«Челябинск» подписал лучшего бомбардира победителя второй лиги Австрии
15 июля
Семак ещё не успел получить первые впечатления о Жерсоне
14 июля
Официально«Енисей» подписал лучшего бомбардира Первой лиги Сербии
14 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:03
Артем.
Про Спартак Бескова надо забыть и про то, прекрасное время, когда развивался советский футбол и с нетерпением ждал нового тура, а после поражения любимой команды не мог уснуть. НЕ видно на горизонте- ни новых Гавриловых, ни Черенковых... Поэтому, я против, всех этих легионеров, поскольку не вижу в них спасения для российского футбола. Дело уже дошло до того, что Динамо переодевают в чёрт знает что, не обращая внимания и игнорируя традиции клуба.
Это больная тема, поэтому я постепенно отдаляюсь от российского футбола. Сейчас решил поболеть за Карпина, по трем причинам: во-первых, он осколок советского футбола, во-вторых, он в прошлом представитель Спартака, с моим, обще известным Уважением к этому Клубу, ну и потому, что считаю Валеру достойным тренером и верю в его Успех. Больше, меня ничего с российским футболом не связывает. Разве что, хочу пожелать Спартаку, ЦСКА и Краснодару составить достойную конкуренцию Динамо!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38
Приве, Витя!
Когда я говорю, что сейчас Спартак не тот, что видели мы в Союзе, я имел в виду ту, Спартаковскую атмосферу, Спартаковскую ,,карусель" времён Бескова, которые тянулись ещё с времён братьев Старостиных...
Моментами и мне кажется, что он временами проявляется( тот футбол), но меняется руководство, тренер, гром и молнии или ещё не пойми что и всё: энтузиазм сменяется унылой игрой и потерянностью ряда игроков...
В последний раз я видел ,,спартаковский " футбол ещё при В.Карпине... Ему бы точечно провести усиление команды, но вдруг...
Меняют Карпина! Вот эти ,,качели" меня достали: увижу - ли еще тот ,,спартаковский" футбол, когда всё меняется в нашем футбольном хозяйстве! И не в лучшую сторону ! Менеджеры футбол не понимают и им это не интересно; им продать-купить игроков так, чтобы к рукам что-то прилипло важнее всего на свете!
Такая же история и с ЦСКА, с Динамо ,с Локо... О Торпедо я вовсе говорить без слез не могу: клуб Стрельцова и Иванова исчез с радаров практически.
Уже ЦСКА не армия, Динамо не МВД, Торпедо не Автозавод...
Это будет ещё долго тянуться, поверь. Хочу я этого? Конечно нет!
Ну , а Спартак ? А скажи, Витя, много сейчас ,,спартаковцев " Спартаке? Ты их видишь?
Я -нет.
Тем не менее, надеюсь на перемены...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:39
Вы там ,наверное , совсем КУ-КУ ,раз ждёте чудес от Заболотного ?! Даааа ,хреново в нашем королевстве ! На месте Малышева и Кахигао , я застрелился бы ( дважды ) !!!
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 17:40
Приветствую, Артем!!!
Соглашусь конечно, не тот сейчас Спартак. Всё новое, всё по другому, традиций никто не соблюдает, да и вряд ли, теперешнее руководство КБ знает историю Спартака.
И всё таки, Артём, Спартак и сейчас остаётся Спартаком- независимо от времени, руководителей и тп. Спартак может позволить себе менять кураторов, хозяевов, потому что Спартак, дважды, в 30-х менял название и шефов, и только в 70-x получил постоянного владельца, в лице болельщика Клуба Бугаева и его Аэрофлота СССР.
Это Динамо и ЦСКА, ну и, в определенной степени Торпедо стали другими, похерили свою прекрасную Историю, но не Спартак. Поэтому и сейчас симпатизирую и Уважаю Спартак!!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:02
Мечты, мечты...Уже поздно, Витя. Там такая мощная корневая система уже образовалась, что только репрессиями можно что-то сделать.Но это не наш метод..Да и Спартак уже не тот Спартак.
Да тебе и самому уже это ясно дано.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:56
С одной метлой и Геракл не справится, где уж тебе, уважаемый...
Там этого мусора...
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:51
Мастэр своего дела )
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:42
"Заболотный может добавить новых качеств команде" - По моему скромному мнению , единственное , что может Антон это добавить "новых красок к прочтению" названия группы Заболотного в "Конкурсе прогнозов" на Соккере...)
Xinram
Xinram
вчера в 11:42
Это уже похоже на анекдот, к эпопее с Захаряном добавится эпопея с Заболотным.
zww4a9k4ptpw
zww4a9k4ptpw
вчера в 11:30
В Зените не добавил, в цска не добавил, отправили в пердивные Химки, а в спартаке под старость лет добавит новых качеств. Кого хотят обмануть?
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:19, ред.
Где он уже только не "добавлял мощь и силовую борьбу"...
Везде "провожали с почетом" и грустью: "А на хрена мы его вообще брали??? ")))
112910415
112910415
вчера в 11:18
мечта любого клуба ! )
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:09
Самая легендарная история — как Баранов с Робсоном решили выпить пива прямо в Тарасовке и поставили бутылки в душевую, чтобы они охладились. Этикетки размокли, забили собой водосток — из-за этого оказался затоплен целый этаж.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:02, ред.
еще Дзюбу в пару к Заболотному в нападение. и Баранов может еще не совсем на пенсии, вернуть легенду
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:51
Зря только своё время потратил на чтение этой ерунды. И это говорит Генеральный директор легендарного клуба ,.
Интересно, а где его нашли? Таких людей к Спартаку нельзя подпускать и на пушечный выстрел. Жаль, что нельзя просто взять метлу и вымести эту грязь за пределы футбола.
Capral
Capral
вчера в 10:35
Разогнать бы вас всех к ё......й матери, чтобы не позорили Величайший советский Клуб!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 