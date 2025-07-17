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Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать Диаса

вчера, 10:15

Форвард «Ливерпуля» Луис Диас может перейти в «Аль-Наср».

По информации источника, футболист саудовского клуба Криштиану Роналду попросил руководство своей команды осуществить этот трансфер. Роналду считает, что 28-летний колумбиец точно усилит состав и поэтому стоит выплатить 100 млн евро «красным» за его переход.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:50
Ну так из своего кармана вынь да положь сотку лямов
112910415
112910415
вчера в 13:23
купите ему игрушку, не вздумайте отказать !
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:54
Рон, присмотрись к Мартинелли, он тоже ничего...)
100млн евриков это огромные деньги за него, он столько не стоит!!!! Да, игрок добротный но не на столько!!! Цена явна завышена из-за региона, в европе за Диаса столько не дадут
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:10
Очередной каприз Роналды. Пойдут ли арабы у него на поводу?
8z2vy2gz9cg8
8z2vy2gz9cg8
вчера в 11:37
Нужно,а то роналду ничего не выйграет!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:01
Тем самым Роналду хочет насолить манчестерским и лондонским клубам, усилив Ливерпуль
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:43
Для Роналду могут и купить... А ведь Диас находится на пике своей карьеры. Шоу продолжается, ждём его окончания.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:22
Одного колумбийца уже купили за 80 лямов, а щас в аренду отдали)) Щас и этого угробят
Гость
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