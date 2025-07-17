Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать Диаса

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вчера, 10:15

Форвард «Ливерпуля» может перейти в «Аль-Наср».

По информации источника, футболист саудовского клуба попросил руководство своей команды осуществить этот трансфер. Роналду считает, что 28-летний колумбиец точно усилит состав и поэтому стоит выплатить 100 млн евро «красным» за его переход.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.