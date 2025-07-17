Роналду просит руководство «Аль-Насра» подписать Диаса

Форвард «Ливерпуля» Луис Диас может перейти в «Аль-Наср».
По информации источника, футболист саудовского клуба Криштиану Роналду попросил руководство своей команды осуществить этот трансфер. Роналду считает, что 28-летний колумбиец точно усилит состав и поэтому стоит выплатить 100 млн евро «красным» за его переход.
В прошедшем сезоне Диас сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.
100млн евриков это огромные деньги за него, он столько не стоит!!!! Да, игрок добротный но не на столько!!! Цена явна завышена из-за региона, в европе за Диаса столько не дадут
100млн евриков это огромные деньги за него, он столько не стоит!!!! Да, игрок добротный но не на столько!!! Цена явна завышена из-за региона, в европе за Диаса столько не дадут