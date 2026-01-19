Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Кубок африканских наций 2025

Тренера сборной Сенегала освистали на послематчевой пресс-конференции

сегодня, 10:09
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв покинул пресс-конференцию после финального матча Кубка африканских наций против команды Марокко (1:0) из-за того, что был освистан марокканскими журналистами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тьяв увел игроков сборной Сенегала с поля в знак протеста после отмены их гола и назначения пенальти в ворота сенегальцев в компенсированное ко втором тайму время при счете 0:0. Через 15 минут футболисты сборной Сенегала вернулись на поле. Вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с пенальти в исполнении марроканца Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время победу одержали сенегальцы.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году.

Кубок африканских наций проводится раз в два года. Победителем предыдущего турнира стала сборная Кот-д'Ивуара. Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тьяв Пап
Источник: itar-tass.com
Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки
Сегодня, 00:09
Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки
Вчера, 20:14
Представители Винисиуса обвинили СМИ в скандалах вокруг игрока
10 января
Винисиус потроллил Симеоне в соцсети
09 января
Симеоне спровоцировал конфликт с Винисиусом в матче Суперкубка Испании
09 января Фото
Репортер заявила, что Диего Коста намеренно кашлял на нее во время пандемии
07 января
Сортировать
Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 12:43
Марокканцы весь турнир вели себя недостойно. Что их игроки что болельщики что журналисты. Абсолютный непрофессионализм. А ведь им еще Чемпионат мира принимать. Там тоже себя так вести будут?
53xp7jdk6mhu
53xp7jdk6mhu
сегодня в 11:54
Папа может, Папа может
Всё что угодно!
Даже сборку, даже сборку
С поля увести!
bka26q62xbk4
bka26q62xbk4
сегодня в 11:48
Сявки тьявкают, а чемпионский караван короля Тьява идёт!
adekvat
adekvat
сегодня в 11:25
Терпимо, вернется в Сенигал на руках носить будут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:01
Значит тренер оказался прав и сбил пвл соперника.
drug01
drug01
сегодня в 10:56
Такой неожиданный результат и теперь подводим итоги...
3k793ffaq3ct
3k793ffaq3ct
сегодня в 10:56
Победителя не за что освистали, видно из зависти
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 