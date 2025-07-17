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Милинкович-Савич близок к переходу в «Наполи»

вчера, 15:41

«Наполи» близок к оформлению сделки по переходу сербского вратаря Вани Милинковича-Савича из «Торино».

Как сообщает источник, в обмен на 28-летнего голкипера туринский клуб получит бельгийского вингера Сириля Нгонге.

Милинкович-Савич ответил согласием на предложение «Наполи» еще в июне, но теперь неаполитанцы наконец-то смогли согласовать условия с «Торино».

Что касается Нгонге, то его «Наполи» купил у «Вероны» в январе 2024 года за 20 млн евро. В прошлом сезоне, который стал для клуба из Неаполя чемпионским, Сириль провел в Серии А 18 матчей, однако так и не отметился результативными действиями.

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