Милинкович-Савич близок к переходу в «Наполи»

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вчера, 15:41

«Наполи» близок к оформлению сделки по переходу сербского вратаря из «Торино».

Как сообщает источник, в обмен на 28-летнего голкипера туринский клуб получит бельгийского вингера .

Милинкович-Савич ответил согласием на предложение «Наполи» еще в июне, но теперь неаполитанцы наконец-то смогли согласовать условия с «Торино».

Что касается Нгонге, то его «Наполи» купил у «Вероны» в январе 2024 года за 20 млн евро. В прошлом сезоне, который стал для клуба из Неаполя чемпионским, Сириль провел в Серии А 18 матчей, однако так и не отметился результативными действиями.