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Сперцян прокомментировал слухи о переходе в «Жирону»

вчера, 18:52
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о возможном переходе в испанскую «Жирону».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард дал согласие на переход в команду из Каталонии, однако сам футболист говорит, что ничего об этом не знает:

Я ничего не говорил. Что касается слухов, то уже три года им. Я конкретики никакой не знаю, пока слышал только слухи.

В матче первого тура чемпионата России против «Пари НН» Сперцян забил гол и отдал результативную передачу.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:07
Думаю, Сперцян рассчитывает перейти в более статусный клуб ведь ходили слухи об интересе ПСЖ и Аякса. Скорее всего, Эдуард не горит желанием переходить в Жирону, хотя можно рассмотреть ее как трамплин. Вот к примеру Довбик стал там лучшим бомбардиром и его позвали в Рому. Савио хорошо проявил себя и его забрал Ман Сити. Так что есть смысл согласиться на Жирону, из нее ему будет легче попасть в ТОП клуб.
112910415
112910415
вчера в 20:13
Да пока с ПСЖ не всё ясно..
mwy3zmknc68h
mwy3zmknc68h
вчера в 19:01
Будет играть в Краснодаре до пенсии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:59
Но и опровергать не стал со словами "я остаюсь в Краснодаре"
Гость
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