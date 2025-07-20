Сперцян прокомментировал слухи о переходе в «Жирону»

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вчера, 18:52

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении прокомментировал слухи о возможном переходе в испанскую «Жирону».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эдуард дал согласие на переход в команду из Каталонии, однако сам футболист говорит, что ничего об этом не знает:

Я ничего не говорил. Что касается слухов, то уже три года им. Я конкретики никакой не знаю, пока слышал только слухи.

В матче первого тура чемпионата России против «Пари НН» Сперцян забил гол и отдал результативную передачу.