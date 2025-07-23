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«Ювентус» собирается предложить «Интеру» 75 млн евро за Маркуса Тюрама

вчера, 11:04

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам может перейти из миланского «Интера» в туринский «Ювентус».

По информации итальянских СМИ, «старая синьора» готова заплатить давнему сопернику по Серии А 75 миллионов евро. До официального предложения, однако, дело еще не дошло.

Напомним, что за «Ювентус» уже играет полузащитник Кефрен Тюрам, младший брат Маркуса. Их отец Лилиан Тюрам выступал за туринский клуб с 2001 по 2006 год.

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Все комментарии
pr2ag3udxz4g
pr2ag3udxz4g
вчера в 12:04
Интер задумается стоит ли усиливать конкурента
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:42
Слишком много шума вокруг этого, ещё не случившегося события.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:35
Не думаю что Интер продаст его Юве!
Во первых Интеру нет смысла укреплять конкурента!
Ну и во вторых цена игрока ровно 75 млн и контракт до лета 2028 года!
Как грится)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:31
А семейка то спортивная, как у Мбаппе...))
e6zav5m9sks2
e6zav5m9sks2
вчера в 11:13
Нельзя братьев разлучать.
Гость
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