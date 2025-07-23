«Ювентус» собирается предложить «Интеру» 75 млн евро за Маркуса Тюрама

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам может перейти из миланского «Интера» в туринский «Ювентус».
По информации итальянских СМИ, «старая синьора» готова заплатить давнему сопернику по Серии А 75 миллионов евро. До официального предложения, однако, дело еще не дошло.
Напомним, что за «Ювентус» уже играет полузащитник Кефрен Тюрам, младший брат Маркуса. Их отец Лилиан Тюрам выступал за туринский клуб с 2001 по 2006 год.
Во первых Интеру нет смысла укреплять конкурента!
Ну и во вторых цена игрока ровно 75 млн и контракт до лета 2028 года!
Как грится)))
Во первых Интеру нет смысла укреплять конкурента!
Ну и во вторых цена игрока ровно 75 млн и контракт до лета 2028 года!
Как грится)))