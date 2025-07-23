«Ювентус» собирается предложить «Интеру» 75 млн евро за Маркуса Тюрама

1753257890

вчера, 11:04

Нападающий сборной Франции может перейти из миланского «Интера» в туринский «Ювентус».

По информации итальянских СМИ , «старая синьора» готова заплатить давнему сопернику по Серии А 75 миллионов евро. До официального предложения, однако, дело еще не дошло.

Напомним, что за «Ювентус» уже играет полузащитник , младший брат Маркуса. Их отец выступал за туринский клуб с 2001 по 2006 год.