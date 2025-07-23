Титов: «Все уже устали от скандальных историй»

Бывший полузащитник «Спартака» высказался о недавних событиях в Российской Премьер-Лиге.

Кто мог представить, что российский футбол столкнётся с тем, что его будут сокрушать скандал за скандалом? Все устали от таких историй за короткий отрезок времени. Но гарантий, что не случится ЧП , никаких нет. Подобное совсем не красит наш чемпионат. Скандалы перекрыли всю нормальную футбольную жизнь, команды готовились к сезону на негативе.