Титов: «Все уже устали от скандальных историй»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о недавних событиях в Российской Премьер-Лиге.
Кто мог представить, что российский футбол столкнётся с тем, что его будут сокрушать скандал за скандалом? Все устали от таких историй за короткий отрезок времени. Но гарантий, что не случится ЧП, никаких нет. Подобное совсем не красит наш чемпионат. Скандалы перекрыли всю нормальную футбольную жизнь, команды готовились к сезону на негативе.
Напомним, что в последнее время в российском футболе случились сразу несколько громких происшествий. «Химки» прекратили своё существование, «Торпедо» исключили из Премьер-Лиги, форвард Владимир Писарский был отстранён от футбола и многое другое.