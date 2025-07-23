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Титов: «Все уже устали от скандальных историй»

вчера, 12:07

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о недавних событиях в Российской Премьер-Лиге.

Кто мог представить, что российский футбол столкнётся с тем, что его будут сокрушать скандал за скандалом? Все устали от таких историй за короткий отрезок времени. Но гарантий, что не случится ЧП, никаких нет. Подобное совсем не красит наш чемпионат. Скандалы перекрыли всю нормальную футбольную жизнь, команды готовились к сезону на негативе.

Напомним, что в последнее время в российском футболе случились сразу несколько громких происшествий. «Химки» прекратили своё существование, «Торпедо» исключили из Премьер-Лиги, форвард Владимир Писарский был отстранён от футбола и многое другое.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:25
Что это вдруг Егор Титов озаботился проблемами российского футбола? Видимо устал перебиваться случайными заработками и дал кому-то понять, что хочет вернуться в футбол, в качестве нового лица. Этот кто-то быстро сообразил, что лучше всего вернуться на волне критики нынешнего состояния дел. Даже бумагу приготовили, ее и зачитал бывший футболист. Кстати, бумага слабенькая вышла, однако начало положено. Можно начинать расчищать поляну под нового человека? Но почему Титов, ведь он откровенно слабый? А зачем нужны сильные?
xmbfjejt2u95
xmbfjejt2u95
вчера в 13:18
Вся зараза идет с 90-х, жаль, что в таких условиях произошло становление российского футбола.
a8d3essws5tj
a8d3essws5tj
вчера в 13:14
Хотелось бы спросить, откуда идут все эти скандалы, а некоторые только на этом становятся великими.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:58
Так их...правильно..
Раньше то на бромонтане все на позитиве были....
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:29
Сами все это допустили.. а теперь нужно все грамотно разгребать...
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