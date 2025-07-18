Отец Ямаля вступился за сына после вечеринки с карликами

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вчера, 09:30

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» , отреагировал на критику своего сына со стороны общественности после вечеринки, на которую были приглашены карлики.

Ранее испанские власти заявили о намерении провести расследование по поводу того, не были ли нарушены права людей с ограниченными возможностями на празднике в честь 18-летия звезды «Барселоны» и сборной Испании.

Вот что заявил отец Ямаля:

Люди, которые говорят плохо о моем сыне, пусть сначала посмотрят на себя. Мы же ничего плохого не говорили, да и мой сын ничего плохого не сделал. В противном случае я бы сам оттаскал Ламина за уши и сказал бы: «Так поступать нельзя».

Напомним, что после своего 18-летия Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до лета 2031 года, а также получил десятый номер, под которым в прошлом играл за каталонцев .