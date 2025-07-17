Ганчаренко опроверг слухи о том, что «Пари НН» специально проиграл «Сочи»

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вчера, 10:30

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко высказался по поводу слухов о том, что его команда намеренно уступила «Сочи» в стыковых матчах.

В конце мая после выездной победы 2:1 нижегородцы в ответной игре проиграли со счетом 1:3. Тем не менее, «Пари НН» все равно сохранил за собой место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».

Ганчаренко по поводу того поражения сказал следующее:

Как только мы уступили «Сочи» – сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи. Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело».

Стоит отметить, что Ганчаренко 12 июня расстался с «Пари НН».