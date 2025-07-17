Ганчаренко опроверг слухи о том, что «Пари НН» специально проиграл «Сочи»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко высказался по поводу слухов о том, что его команда намеренно уступила «Сочи» в стыковых матчах.
В конце мая после выездной победы 2:1 нижегородцы в ответной игре проиграли со счетом 1:3. Тем не менее, «Пари НН» все равно сохранил за собой место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».
Ганчаренко по поводу того поражения сказал следующее:
Как только мы уступили «Сочи» – сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи. Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело».
Стоит отметить, что Ганчаренко 12 июня расстался с «Пари НН».
А вот интересно, что за шапито перед этим происходило в игре Пари НН - КС (5-2) ? Там, по-моему, морда настолько в пуху, что дальше уже просто некуда
А вот интересно, что за шапито перед этим происходило в игре Пари НН - КС (5-2) ? Там, по-моему, морда настолько в пуху, что дальше уже просто некуда