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Ганчаренко опроверг слухи о том, что «Пари НН» специально проиграл «Сочи»

вчера, 10:30
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко высказался по поводу слухов о том, что его команда намеренно уступила «Сочи» в стыковых матчах.

В конце мая после выездной победы 2:1 нижегородцы в ответной игре проиграли со счетом 1:3. Тем не менее, «Пари НН» все равно сохранил за собой место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».

Ганчаренко по поводу того поражения сказал следующее:

Как только мы уступили «Сочи» – сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи. Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело».

Стоит отметить, что Ганчаренко 12 июня расстался с «Пари НН».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:17
да здравствует наш футбол, самый честный ... ну и т.д
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 12:27
Честный,не честный,также как матч Крылья- Пари 2-5,это уже в прошлом,зачем ему это все ворошить?Каждый останется при своем мнении.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 11:46
Думаю, что этот матч был честным просто Сочи сильнее чем Пари НН, вот и все. В первом матче им помешало добиться положительного результата раннее удаление, но даже в меньшинстве команда смотрелась лучше соперника. В ответной встрече при игре в равных составах Сочи закономерно выиграл.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:44, ред.
Вот и ходи с поднятыми руками.Плохую свинью ты подложил Ахмату,но не срослось.,вот и живи с этим.Знал же,что по любому клуб остается в ПЛ,за счет Химок.Да и твой побег с Урала помним.
a-league
a-league
вчера в 10:40, ред.
А должен был в этом признаться ? Серьёзно ?

А вот интересно, что за шапито перед этим происходило в игре Пари НН - КС (5-2) ? Там, по-моему, морда настолько в пуху, что дальше уже просто некуда
Гость
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