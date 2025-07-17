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Ганчаренко назвал «Пари НН» самым уязвимым клубом для критики в РПЛ

вчера, 09:31

Тренер Виктор Ганчаренко назвал свою бывшую команду «Пари НН», самым уязвимым для критики клубом РПЛ.

Белорус считает, что его работу с нижегородцами не оценили по достоинству:

Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы «Пари НН». Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» – боимся критиковать, московские команды – понятно, «Зенит» – тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нём хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить.

Напомним, что под руководством Ганчаренко «Пари НН» занял 13-е место в минувшем чемпионате, а затем проиграл в стыковых матчах ФК «Сочи». Тем не менее, команда все равно сохранила место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».

Теперь «Пари НН» тренирует другой белорус Алексей Шпилевский.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:35
бедный тренер ... как трудно ему было ... как он благородно страдал !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:28
Критика бывает разной ,Виктор.если ты еще не понял,то самые критикуемые клубы,это Спартак и Зенит.
9jtyg8v5k9xu
9jtyg8v5k9xu
вчера в 10:09
Наравне со Спартаком, так оно и есть
adekvat
adekvat
вчера в 09:41
Я думал Спартак самый критикуемый клуб
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:35
Сколько людей столько и мнений.... пусть теперь уже другой тренер доказывает свою состоятельность...
Гость
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