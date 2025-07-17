Ганчаренко назвал «Пари НН» самым уязвимым клубом для критики в РПЛ

Тренер Виктор Ганчаренко назвал свою бывшую команду «Пари НН», самым уязвимым для критики клубом РПЛ.
Белорус считает, что его работу с нижегородцами не оценили по достоинству:
Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы «Пари НН». Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» – боимся критиковать, московские команды – понятно, «Зенит» – тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нём хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить.
Напомним, что под руководством Ганчаренко «Пари НН» занял 13-е место в минувшем чемпионате, а затем проиграл в стыковых матчах ФК «Сочи». Тем не менее, команда все равно сохранила место в РПЛ благодаря банкротству ФК «Химки».
Теперь «Пари НН» тренирует другой белорус Алексей Шпилевский.