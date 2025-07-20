Бонусы при трансферах вредят футболу. Из-за них срывается переход Дьёкереша в «Арсенал»

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20 июля 2025, 12:23

Бессмысленная практика.

Пора запретить бонусы при переходах игроков

В прошлом футболисты были трудовыми рабами. Контракт завершался, а они не имели права уйти. Тысячам игроков ставили незаконные подножки. Пока отчаявшийся бельгиец Жан-Марк Босман не пошёл в суд, в УЕФА и ФИФА не заботились о футболистах. Лишь в декабре 1995 года спортсмены получили свободу от Европейского суда. Когда истекает контракт с клубом, они имеют право без компенсации сменить место работы.

Нарушались права человека, а чиновники из Швейцарии игнорировали это. Судьба самого Босмана сложилась трагично: почти всю компенсацию забрали адвокаты. Жан-Марк неудачно вложился в бизнес, а из-за затягивания суда потерял лучшие годы карьеры. Босман обанкротился, развёлся и стал алкоголиком. Бельгийца судили за нападение на его подругу и дочь этой женщины. Босман не смог восстановиться и жил на пособие.

В профсоюзе футболистов FIFPro понимали, что тысячи игроков заработали состояние на «правиле Босмана». Только форвард Мбаппе получил от «Реала» 115 миллионов евро. Босману помогали финансово, но судебная тяжба, в которой он подставился ради общего блага, привела к депрессии. Инициатива победила инициатора. Бельгиец был прав и победил, но через 30 лет после знаменитого суда в футболе остаётся много глупых правил.

Одно из них — бонусы при трансферах. На днях плакал Стефан Дьёкереш, отец нападающего «Спортинга». Он сам был футболистом и помнит скандалы при трансферах. Позиция «Спортинга» вызывает возмущение. Президент клуба вредил Дьёкерешу, затаив обиду. Недостойное поведение Варандаша разозлило спортивного директора «Арсенала» Берту. Португальцы требуют 80 миллионов евро за 27-летнего форварда.

Дьёкереш отказался от своей доли в несколько миллионов, а его агент Четинкая потеряет состояние. Стороны сделки пошли навстречу «Спортингу», но португальцы придумали новую причину для остановки переговоров. Они требуют 10 миллионов евро бонусами. Четверть суммы «Арсенал» заплатит, когда Дьёкереш сыграет 20 матчей — это произойдет до конца года. Еще 2,5 миллиона евро требуют за следующие 20 матчей игрока.

Далее — 2,5 миллиона евро, если «Арсенал» попадет в Лигу чемпионов, а последнюю четверть из десяти миллионов требуют за 20 матчей во втором сезоне. В «Арсенале» понимают, что это издевательство: нет ни упоминания о количестве голов, ни о трофеях с Дьёкерешем. «Спортинг» требует 10 миллионов евро. Футболист, забивший космическое количество голов, не получил в ответ уважения от клуба — трансфер на грани срыва.

Не смогли снизить комиссионные выплаты агентам

Риелторы входят в рейтинги ненавистных профессий, когда их оценивают клиенты. Агенты — риелторы в футболе. Часто у них нет юридического образования, как у отца Неймара. Нет нормального лицензирования, агенты не разбираются в футболе. Законы о посредниках давно устарели. Два года назад в ФИФА попытались ограничить безумные выплаты агентам, но те пошли в суд и выиграли много дел.

Инфантино знал, что делает. Джанни якобы выполнил предвыборное обещание. Новый закон прописали так, чтобы агенты побеждали в судах. Когда смотришь на действия посредников, возникает вопрос: на кого они работают? Они за покупателей, а не за футболистов. Это актуально и для РПЛ : клубы прикормили агентов, а те привозят игроков, которым выгоднее выступать в топ-5. Всё сводится к деньгам.

Никто не надеется, что Инфантино заметит слона в комнате: шейхи из Саудовской Аравии нарушают принцип безубыточности. Но с монархами всё понятно — чиновники их любят. А зачем дарят сотни миллионов евро мутным посредникам? Есть официальные данные РФС . «Спартак» в прошлом финансовом году выплатил агентам 1,17 миллиарда рублей. ЦСКА , у которого нет денег, отдал 0,53 миллиарда.

Что сделали агенты за эти деньги? Оформили договор на стандартном бланке? Агент не может одновременно представлять продавца, покупателя и футболиста. Но жадные посредники требуют деньги у всех. Кто кому служит — когда агент вредит футболисту ради выгоды? Новые клубы выбирают по сумме трансфера, без учета карьерных интересов игрока. Агент может соврать клиенту, но у него не отберут лицензию.

Инфантино не решает важные футбольные проблемы

Президент ФИФА похвастался доходами на Клубном чемпионате мира — 2 миллиарда долларов. Джанни забыл добавить, что миллиард из них выделили из суверенного фонда Саудовской Аравии. Подарок шейхов позволил снижать цены на билеты на матчи Клубного ЧМ . Иногда стоимость пропусков падала в несколько раз, чтобы не было пустых трибун. Джанни знал, что все убытки понесут организаторы из США , а в ФИФА привычно снимут свежие сливки — как это было на мундиалях.

Инфантино занимается чем угодно, только не футбольными проблемами. Он несколько раз встречался с президентом США . Политику подарили оригинал трофея Клубного ЧМ . Победители всегда получают в музее копии. Оригиналы Кубка мира и других трофеев должны храниться в музее ФИФА . Инфантино обещал сделать футбол лучше, но Клубный ЧМ выиграл клуб, который обходил трансферные правила, за что его штрафовали в УЕФА . В ПСЖ тоже тратят больше, чем зарабатывают.

Беззаконие стало нормой. Плохо для футбола, ведь долги нужно отдавать. Чтобы лишить самых хитрых участников рынка части рычагов для манипуляций, достаточно запретить подъемные выплаты и бонусы в контрактах. Нет смысла в подъемных, когда есть зарплата футболиста. Но есть разница в налогах и в графике выплат. Клубы разбивают бонусы на части и платят их годами. В результате копятся долги, как у «Барселоны». Бездействие Инфантино становится преступным.