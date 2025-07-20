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Кононов – о нецензурных кричалках болельщиков «Торпедо»: «Я с этим знаком»

вчера, 22:08
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинскМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил о том, что он не реагирует на нецензурные кричалки болельщиков московского клуба в свой адрес.

Сегодня, 20 июля, «черно-белые» дома проиграли со счетом 2:3 «Челябинску» в первом туре первенства Первой лиги. По ходу встречи болельщики «Торпедо» скандировали нецензурные кричалки в адрес тренера, призывая его покинуть клуб.

Вот что по этому поводу сказал Кононов после игры:

Никак не реагирую. Я с этим знаком.

Напомним, что «Торпедо» должно было в нынешнем сезоне выступать в РПЛ, однако лишилось этой возможности из-за попытки подкупа арбитров.

Кононов возглавляет команду с 17 января 2024 года.

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Все комментарии
7t89b8yzax6m
7t89b8yzax6m
сегодня в 05:02
Такие кричалки на стадионе, уже не отемленая часть
youtomee
youtomee ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:04
А как не тряпка должен реагировать? В ответ кричать?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:53
Кононов:-"Я на кричалки не реагирую"...
Конечно, не реагируешь, ты же тряпка.... Как может тряпка реагировать на оскорбление? А что болельщики? А у Торпедо разве есть болельщики? Да ходят какие-то, собираются в кучки и горланят нецензурные кричалки.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:29
14ки, л
бить надо футбол
Гость
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