Кононов – о нецензурных кричалках болельщиков «Торпедо»: «Я с этим знаком»

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вчера, 22:08

Главный тренер «Торпедо» заявил о том, что он не реагирует на нецензурные кричалки болельщиков московского клуба в свой адрес.

Сегодня, 20 июля, «черно-белые» дома проиграли со счетом 2:3 «Челябинску» в первом туре первенства Первой лиги. По ходу встречи болельщики «Торпедо» скандировали нецензурные кричалки в адрес тренера, призывая его покинуть клуб.

Вот что по этому поводу сказал Кононов после игры:

Никак не реагирую. Я с этим знаком.

Напомним, что «Торпедо» должно было в нынешнем сезоне выступать в РПЛ , однако лишилось этой возможности из-за попытки подкупа арбитров.

Кононов возглавляет команду с 17 января 2024 года.