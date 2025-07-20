Кононов – о нецензурных кричалках болельщиков «Торпедо»: «Я с этим знаком»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил о том, что он не реагирует на нецензурные кричалки болельщиков московского клуба в свой адрес.
Сегодня, 20 июля, «черно-белые» дома проиграли со счетом 2:3 «Челябинску» в первом туре первенства Первой лиги. По ходу встречи болельщики «Торпедо» скандировали нецензурные кричалки в адрес тренера, призывая его покинуть клуб.
Вот что по этому поводу сказал Кононов после игры:
Никак не реагирую. Я с этим знаком.
Напомним, что «Торпедо» должно было в нынешнем сезоне выступать в РПЛ, однако лишилось этой возможности из-за попытки подкупа арбитров.
Кононов возглавляет команду с 17 января 2024 года.
Конечно, не реагируешь, ты же тряпка.... Как может тряпка реагировать на оскорбление? А что болельщики? А у Торпедо разве есть болельщики? Да ходят какие-то, собираются в кучки и горланят нецензурные кричалки.
Конечно, не реагируешь, ты же тряпка.... Как может тряпка реагировать на оскорбление? А что болельщики? А у Торпедо разве есть болельщики? Да ходят какие-то, собираются в кучки и горланят нецензурные кричалки.
бить надо футбол
бить надо футбол