Левандовски – о новичке «Барселоны» Рэшфорде: «Игрок с огромным талантом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о новичке каталонцев Маркусе Рэшфорде:
Это игрок с огромным талантом. Я помню, как мы играли против «Манчестер Юнайтед», и Маркус был тогда в отличной форме.
Он может нам помочь и способен играть на разных позициях. Впереди много игр, и это его умение обязательно пригодится.
«Барселона» объявила о трансфере Рэшфорда 23 июля. Каталонцы арендовали нападающего сборной Англии у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа.
19-летний пацан носился по всему полю, в результате от излишнего усердия обрезался перед своей штрафной а потом пытаясь исправиться еще и сорвал офсайдную ловушку - счет стал 0-1. Не сник, потом весь матч рвал оборону соперника и в конце концов лично забил победный гол! В тот момент казался новым Руни, будущей суперзвездой и лидером атаки сборной на голову превосходящим Кейна
Дальше известно - тренерская чехарда в клубе плюс собственное раздолбайство...
Но шансы и время у него еще есть. И пример в виде Дембеле прямо перед глазами. Да и прямого конкурента по позиции Рафиньи тоже.
Удачи Маркусу
19-летний пацан носился по всему полю, в результате от излишнего усердия обрезался перед своей штрафной а потом пытаясь исправиться еще и сорвал офсайдную ловушку - счет стал 0-1. Не сник, потом весь матч рвал оборону соперника и в конце концов лично забил победный гол! В тот момент казался новым Руни, будущей суперзвездой и лидером атаки сборной на голову превосходящим Кейна
Дальше известно - тренерская чехарда в клубе плюс собственное раздолбайство...
Но шансы и время у него еще есть. И пример в виде Дембеле прямо перед глазами. Да и прямого конкурента по позиции Рафиньи тоже.
Удачи Маркусу