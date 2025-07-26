Левандовски – о новичке «Барселоны» Рэшфорде: «Игрок с огромным талантом»

Нападающий «Барселоны» высказался о новичке каталонцев :

Это игрок с огромным талантом. Я помню, как мы играли против «Манчестер Юнайтед», и Маркус был тогда в отличной форме.

Он может нам помочь и способен играть на разных позициях. Впереди много игр, и это его умение обязательно пригодится.