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Левандовски – о новичке «Барселоны» Рэшфорде: «Игрок с огромным талантом»

вчера, 19:48

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о новичке каталонцев Маркусе Рэшфорде:

Это игрок с огромным талантом. Я помню, как мы играли против «Манчестер Юнайтед», и Маркус был тогда в отличной форме.

Он может нам помочь и способен играть на разных позициях. Впереди много игр, и это его умение обязательно пригодится.

«Барселона» объявила о трансфере Рэшфорда 23 июля. Каталонцы арендовали нападающего сборной Англии у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 01:44
Он у меня в первую очередь ассоциируется с матчем 2017 года против Словакии.
19-летний пацан носился по всему полю, в результате от излишнего усердия обрезался перед своей штрафной а потом пытаясь исправиться еще и сорвал офсайдную ловушку - счет стал 0-1. Не сник, потом весь матч рвал оборону соперника и в конце концов лично забил победный гол! В тот момент казался новым Руни, будущей суперзвездой и лидером атаки сборной на голову превосходящим Кейна
Дальше известно - тренерская чехарда в клубе плюс собственное раздолбайство...
Но шансы и время у него еще есть. И пример в виде Дембеле прямо перед глазами. Да и прямого конкурента по позиции Рафиньи тоже.
Удачи Маркусу
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 23:17
Новичок с "депутатской" зарплатой. 🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:19
Ну не чего Роберт возможно он с тобой тоже талантом поделится...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:08
Как то не задалось в клубе своей мечты...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:50
Хороший нападающий - это точно !
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
К таланту еще неоходимо иметь трудолюбие и мозги
Гость
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