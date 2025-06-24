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Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Польши

вчера, 15:12

Тренер Станислав Черчесов в своём интервью заявил, что из Польши к нему не обращались с предложениями о работе.

На сегодняшний день официальные лица со мной не встречались, поэтому СМИ иногда опережают события. Понятно, что нас знают, наверное, когда случаются такие ситуации, фамилия всплывает, поэтому дождемся того, чем всё закончится. Как я читал в газетах, есть четыре кандидата, на которых остановятся. Во всяком случае, официального разговора не было. Кто-то и что-то сказал — не мой стиль.

Напомним, что сборную Польши недавно покинул главный тренер Михал Пробец после конфликта с форвардом Робертом Левандовским.

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Все комментарии
311
311
вчера в 20:53
Будет сеить гойду у панов
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:15
Никогда С.С. не будет гл. тренером сб.Польши. Птица не того полёта. Никаких успехов с клубами, сборными и вдруг... Польша. Кончайте завираловки, это я обращаюсь к г-ну Черчесову.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:05
Мне кажется, что Черчесов в этот раз не слухи комментирует, а сам является их источником. А почему бы и нет? Освободилось место главного тренера сборной Польши, вот он и забрасывает удочку - вдруг клюнет. Вот только дух гнилой у этого желания Станислава Саламовича. Он предлагает свои услуги историческому врагу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:57
Теперь игроки назначают тренеров... усам не светит...
6j4bw5ykbz4h
6j4bw5ykbz4h ответ xmrw53kbrxag (раскрыть)
вчера в 15:56
Если что, то можно вспомнить про австрийский паспорт Стаса.
xmrw53kbrxag
xmrw53kbrxag
вчера в 15:55
Поляки же не хотят иметь дела с россиянами.
Vilar
Vilar
вчера в 15:54
Наверное, не сам, но агент старается во всю. Как пел великий Высоцкий:
Сколько слухов наши уши поражает!
Сколько сплетен разъедает, словно моль!...
...Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А безумные агенты,
Их разносят по умам...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:23
Можно подумать ,что (при гипотетическом назначении) Стас с Робертом будут жить "душа в душу"...)
Futurista
Futurista
вчера в 15:16
У Черчесова сейчас больше шансов возглавить сб. Бразилии чем сб. Польши)...в принципе и там и там ноль...но в варианте Польши ноль более круглый)...
Гость
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