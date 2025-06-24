Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Польши

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вчера, 15:12

Тренер в своём интервью заявил, что из Польши к нему не обращались с предложениями о работе.

На сегодняшний день официальные лица со мной не встречались, поэтому СМИ иногда опережают события. Понятно, что нас знают, наверное, когда случаются такие ситуации, фамилия всплывает, поэтому дождемся того, чем всё закончится. Как я читал в газетах, есть четыре кандидата, на которых остановятся. Во всяком случае, официального разговора не было. Кто-то и что-то сказал — не мой стиль.

Напомним, что сборную Польши недавно покинул главный тренер Михал Пробец после конфликта с форвардом Робертом Левандовским.