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В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с Пиняевым

вчера, 16:13

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал ситуацию с полузащитником Сергеем Пиняевым.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА готов выкупить футболиста за 900 миллионов рублей, однако Сергей отказался переходить в другую российскую команду, поскольку в будущем хочет попробовать свои силы в Европе.

Вот что заявил по этому поводу Филатов:

Если уходить, то только в зарубежный клуб. Это мое мнение. Плюс, на основании моего опыта и прожитых лет могу сказать, что у каждого игрока есть своя команда. Например, в этой команде он точно будет играть. А если уйдет в другую команду, то нет точной гарантии, что он там заиграет. Вот «Локомотив» для Пиняева — его команда. И могу сказать молодым ребятам, если они выросли в той команде, где они сейчас играют, то уходить надо куда‑то в клуб более высокого уровня. Мы с ЦСКА по сути равные по силам команды, можно так сказать. Что там может прельщать Пиняева? Только финансовые условия. А так, что еще есть такого привлекательного в ЦСКА, чего нет в «Локомотиве»?

В прошлом сезоне Пиняев сыграл за «железнодорожников» 38 матчей, забив 11 мячей и сделав 8 голевых передач.

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Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 06:55
Раков забил красивый гол,теперь его сватают куда нибудь вМансити или в Барселону
isamsn
isamsn
вчера в 20:42, ред.
Что тут обсуждать? Было предложено, был отказ. Ну вот и все новости. Вопрос в цене. А где лучше это второстепенно.
g4dxjy79626h
g4dxjy79626h
вчера в 17:44
Пиняев понял, что цска это тупик для него.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
А что они кому то нужны. Раков уже в аренде в КС, также и другие разойдутся по середнякам РПЛ.
матос
матос
вчера в 16:42
900 млн евро)))))) за такие деньги можно несколько Локо прикупить )))))
7tcpb8adqgcy
7tcpb8adqgcy
вчера в 16:41, ред.
Ранее появилась информация о том, что ЦСКА готов выкупить футболиста за 900 миллионов евро...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1413120/pinyaev-sergey-cska 23.07.2025
Само ЦСКА столько не стоит.
Или они внезапно разбогатели?
Вот где видать деньги, которые почта у пенсионеров себе присваивала...
Следствие разберётся, уголовное дело уже заведено.
jRest
jRest
вчера в 16:28, ред.
Пиняеву, судя по ценнику, бутцы чистят Роналду с Месси.
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 16:26
900 миллионов евро....
Где-то поперхнулся Перес с Винисиусом..
lotsman
lotsman
вчера в 16:21
Всё правильно, если Пиняев хочет в Европу, то играть ему надо в своём клубе, где всё уже привычно, где можно показывать хорошие результаты, где можно повышать свой уровень и тогда возможно им заинтересуются скауты европейских клубов. В новом клубе всё новое, к которому надо приспосабливаться. И ещё не факт, что сможет заиграть в новом клубе. А пока разберёшься что это не твой клуб, время уйдёт. И тогда о Европе можно забыть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:21
Только не 900 миллионов евро, а родных деревянных... А так Пиняев самый дорогой мальчик в мире...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:20
Красиво сказал, но когда армейцы покажут денюжку то обувь сменится
Capral
Capral
вчера в 16:19
Собственно, всё верно сказал Филатов- по существу. Помню Филатова по играм в Торпедо!!! Ах, какой был полузащитник- мобильный, с потрясающим рывком, моторил автозаводцев, и как называли его болельщики знаменитого ЗИЛа- "человек с двумя сердцами"!!! Украшение чемпионского Торпедо, осени-76!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:17
Локомотиву стоит подумать о том, как сохранить других молодых игроков.
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