В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с Пиняевым

1753276438

вчера, 16:13

Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал ситуацию с полузащитником .

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА готов выкупить футболиста за 900 миллионов рублей, однако Сергей отказался переходить в другую российскую команду, поскольку в будущем хочет попробовать свои силы в Европе.

Вот что заявил по этому поводу Филатов:

Если уходить, то только в зарубежный клуб. Это мое мнение. Плюс, на основании моего опыта и прожитых лет могу сказать, что у каждого игрока есть своя команда. Например, в этой команде он точно будет играть. А если уйдет в другую команду, то нет точной гарантии, что он там заиграет. Вот «Локомотив» для Пиняева — его команда. И могу сказать молодым ребятам, если они выросли в той команде, где они сейчас играют, то уходить надо куда‑то в клуб более высокого уровня. Мы с ЦСКА по сути равные по силам команды, можно так сказать. Что там может прельщать Пиняева? Только финансовые условия. А так, что еще есть такого привлекательного в ЦСКА , чего нет в «Локомотиве»?

В прошлом сезоне Пиняев сыграл за «железнодорожников» 38 матчей, забив 11 мячей и сделав 8 голевых передач.