Песьяков: «Жду прихода Кафанова в „Динамо“»

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сегодня, 13:48

Голкипер «Крыльев Советов» , ранее выступавший в «Ростове», прокомментировал возможный переход тренера вратарей в московское «Динамо».

Удивлюсь ли я, если Кафанов в скором времени окажется там? На самом деле нет. Честно говоря, даже жду этого. Думаю, это вполне себе возможный вариант.

Напомним, что Кафанов являлся тренером вратарей «Ростова» с 2019-го по 2025 год. Также специалист продолжает работу в сборной России вместе с главным тренером Валерием Карпиным, недавно возглавившим «Динамо».