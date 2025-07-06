 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Песьяков: «Жду прихода Кафанова в „Динамо“»

сегодня, 13:48

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, ранее выступавший в «Ростове», прокомментировал возможный переход тренера вратарей Виталия Кафанова в московское «Динамо».

Удивлюсь ли я, если Кафанов в скором времени окажется там? На самом деле нет. Честно говоря, даже жду этого. Думаю, это вполне себе возможный вариант.

Напомним, что Кафанов являлся тренером вратарей «Ростова» с 2019-го по 2025 год. Также специалист продолжает работу в сборной России вместе с главным тренером Валерием Карпиным, недавно возглавившим «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Польши
24 июня
Ромащенко может возглавить «Урал»
18 июня
СлухиТульский «Арсенал» рассматривает Дмитрия Кузнецова на пост главного тренера
17 июня
В «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе Адиева
17 июня
Александр Мостовой готов пройти стажировку у Карпина в «Динамо»
17 июня
СлухиГунько рассматривается на пост главного тренера «Арсенала»
17 июня
 
Сортировать
Все комментарии
a-league
a-league ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:37, ред.
Зачем ? Чтобы каждый матч, благодаря этому недоразумению, Динамо с минусовой форы начинало ? А после того, как он подарил чемпионство Зениту в сезоне 23/24 и сдал игру Пари НН в прошедшем чемпионате, его вообще отстранить от футбола надо пожизненно за договорняки
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:10
Это было сказано с надеждой)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:04
Песьяков, а тебя Карпин не собирается приглашать в Динамо?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:03
Хорошо, что в этой теме пишут не ради очков!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:00
Угарные комментарии, впору некоторые выводить в лучшие комментарии🤣 начнётся борьба писателей за 350 очков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 