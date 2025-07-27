Бывший форвард «Нанта» Коко может перейти в «Акрон»

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вчера, 15:28

Нападающий «Нанта» интересен «Акрону».

По информации источника, 29-летний футболист, ставший в начале июля свободным агентом, может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Тольяттинский клуб предлагает ему контракт сроком на 2 года. Сообщается, что игрок успешно прошёл медицинское обследование и скоро прилетит в Россию.

В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что состав «Акрона» пополнил молодой форвард «Зенита» Никита Базилевский.