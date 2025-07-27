Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бывший форвард «Нанта» Коко может перейти в «Акрон»

вчера, 15:28

Нападающий «Нанта» Маркус Коко интересен «Акрону».

По информации источника, 29-летний футболист, ставший в начале июля свободным агентом, может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Тольяттинский клуб предлагает ему контракт сроком на 2 года. Сообщается, что игрок успешно прошёл медицинское обследование и скоро прилетит в Россию.

В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что состав «Акрона» пополнил молодой форвард «Зенита» Никита Базилевский.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЗайнутдинов успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо»
Вчера, 15:12
«Аль-Джазира» сделала предложение ЦСКА по Виллиану
Вчера, 12:25
Сулейманов сообщил, что им интересовались несколько клубов РПЛ
Вчера, 11:59
Слухи«Рубин» и «Сочи» интересуются Ишковым из «Урала»
Вчера, 11:37
СлухиСтало известно, сколько «Спортинг» готов заплатить за Мангаша «Спартаку»
Вчера, 11:05
Слухи«Спортинг» ведёт переговоры со «Спартаком» о переходе Мангаша
26 июля
Все комментарии
ffc4hvw55g4r
ffc4hvw55g4r
вчера в 15:36
Вот Рукаку-то его закют с его имечком
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 