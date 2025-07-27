Зайнутдинов успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо»

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вчера, 15:12

Полузащитник «Бешикташа» близок к переходу в московское «Динамо».

По информации источника, сегодня он успешно завершил медицинское обследование и готов подписать контракт с «бело-голубыми». Сообщается, что сумма сделки составит около 3 млн евро с учётом бонусов.

В прошедшем сезоне 27-летний Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака», но футболист отклонил запрос «красно-белых».