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Зайнутдинов успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо»

вчера, 15:12

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов близок к переходу в московское «Динамо».

По информации источника, сегодня он успешно завершил медицинское обследование и готов подписать контракт с «бело-голубыми». Сообщается, что сумма сделки составит около 3 млн евро с учётом бонусов.

В прошедшем сезоне 27-летний Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака», но футболист отклонил запрос «красно-белых».

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Все комментарии
баск
баск ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:41
На мой взгляд, средняя линия у Динамо после прихода Глебова укомплектована нормально, особенно с учётом молодых игроков, давно переросших молодёжные команды и ждущие своей очереди поконкурировать за место в основе (Смелов, Александров, Гагнидзе).

Команде нужны левый деф, где бегает один Скопинцев и маячит вечно травмированный Лаксальт, и левый вингер, поскольку Гомес травмирован, от Лесового отказались окончательно, а Нгамалё так давно не в форме, что кажется, уже никогда её не наберёт. Эта позиция сейчас вообще вакантна..
Vilar
Vilar
вчера в 17:34
Медобследование прошёл. Здоров. За 12 матчей, конечно, мало полезных, результативных действий. С напарниками, видно, не повезло, не понимали его.
Будем надеяться в Динамо поймут.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:04
Каких игроков линии полузащиты Вы хотели бы видеть в московском Динамо, в плане типажа полузащитника и конкретных футболистов?
баск
баск
вчера в 16:19
Рискованный трасфер.

Ещё совсем недавно планов покупать этого игрока в клубе не было.
Теперь он всплыл, и команда будет играть в специальную игру- что произойдёт быстрее: игрок успеет принести пользу и только потом осядет в лазарете, или осядет там сразу..

За 5 сезонов, с 19/20 по 24/25 включительно, Бахтияр Батыржанулынович
Зайнутдинов получил 16 разнообразных травм (в том числе 8 за последние
2 сезона), из-за лечения которых он пропустил в совокупности за все упомянутые сезоны 530 дней, в том числе более половины сезона 24/25.

В Динамо мало проблем с хрустальностью Лаксальта?
Причём, на этой же позиции, что забавно. И кто же это у нас намутил с этим Батыржанулыновичем? Нормальных игроков надо бы привозить, а не инвалидов по миру собирать, хотя бы и паспортистов..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:39
Парень считает, что ему повезло... Видимо в Турции было очень плохо, но Карпин пытается выручить Зайнутдинова.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:20
Добрый день!
Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:16
Добрый день.

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