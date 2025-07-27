Зайнутдинов успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо»

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов близок к переходу в московское «Динамо».
По информации источника, сегодня он успешно завершил медицинское обследование и готов подписать контракт с «бело-голубыми». Сообщается, что сумма сделки составит около 3 млн евро с учётом бонусов.
В прошедшем сезоне 27-летний Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака», но футболист отклонил запрос «красно-белых».
Ещё совсем недавно планов покупать этого игрока в клубе не было.
Теперь он всплыл, и команда будет играть в специальную игру- что произойдёт быстрее: игрок успеет принести пользу и только потом осядет в лазарете, или осядет там сразу..
За 5 сезонов, с 19/20 по 24/25 включительно, Бахтияр Батыржанулынович
Зайнутдинов получил 16 разнообразных травм (в том числе 8 за последние
2 сезона), из-за лечения которых он пропустил в совокупности за все упомянутые сезоны 530 дней, в том числе более половины сезона 24/25.
В Динамо мало проблем с хрустальностью Лаксальта?
Причём, на этой же позиции, что забавно. И кто же это у нас намутил с этим Батыржанулыновичем? Нормальных игроков надо бы привозить, а не инвалидов по миру собирать, хотя бы и паспортистов..
Ещё совсем недавно планов покупать этого игрока в клубе не было.
Теперь он всплыл, и команда будет играть в специальную игру- что произойдёт быстрее: игрок успеет принести пользу и только потом осядет в лазарете, или осядет там сразу..
За 5 сезонов, с 19/20 по 24/25 включительно, Бахтияр Батыржанулынович
Зайнутдинов получил 16 разнообразных травм (в том числе 8 за последние
2 сезона), из-за лечения которых он пропустил в совокупности за все упомянутые сезоны 530 дней, в том числе более половины сезона 24/25.
В Динамо мало проблем с хрустальностью Лаксальта?
Причём, на этой же позиции, что забавно. И кто же это у нас намутил с этим Батыржанулыновичем? Нормальных игроков надо бы привозить, а не инвалидов по миру собирать, хотя бы и паспортистов..
Команде нужны левый деф, где бегает один Скопинцев и маячит вечно травмированный Лаксальт, и левый вингер, поскольку Гомес травмирован, от Лесового отказались окончательно, а Нгамалё так давно не в форме, что кажется, уже никогда её не наберёт. Эта позиция сейчас вообще вакантна..
Команде нужны левый деф, где бегает один Скопинцев и маячит вечно травмированный Лаксальт, и левый вингер, поскольку Гомес травмирован, от Лесового отказались окончательно, а Нгамалё так давно не в форме, что кажется, уже никогда её не наберёт. Эта позиция сейчас вообще вакантна..