Тедеев — о лимите: «Я против каких-то искусственных мер, нужна конкуренция»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Я против всяких искусственных мер, которые как бы позволят расти нашим молодым футболистам и в целом российским игрокам. Всё всегда познаётся в конкуренции. Надо было до сегодняшнего дня максимально ориентировать свои усилия в развитие детско-юношеского футбола. Это бы точно дало возможность нашим футболистам стать сильнее. Вне зависимости от того, есть лимит или нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что лимит в РПЛ могут изменить. Сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться только 5. На текущий момент команды не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а одновременно на поле может быть не более 8 легионеров.