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Тедеев — о лимите: «Я против каких-то искусственных мер, нужна конкуренция»

вчера, 16:13

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Я против всяких искусственных мер, которые как бы позволят расти нашим молодым футболистам и в целом российским игрокам. Всё всегда познаётся в конкуренции. Надо было до сегодняшнего дня максимально ориентировать свои усилия в развитие детско-юношеского футбола. Это бы точно дало возможность нашим футболистам стать сильнее. Вне зависимости от того, есть лимит или нет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лимит в РПЛ могут изменить. Сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться только 5. На текущий момент команды не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков, а одновременно на поле может быть не более 8 легионеров.

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Все комментарии
32zqv7xkeszm
32zqv7xkeszm
вчера в 20:27
Очень много разных мнений по этому поводу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:13
Разговоры о лимите продолжаются - подождём развития событий...
Гость
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