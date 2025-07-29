Тедеев — о лимите: «Я против каких-то искусственных мер, нужна конкуренция»

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вчера, 16:13

Главный тренер «Акрона» высказался по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Я против всяких искусственных мер, которые как бы позволят расти нашим молодым футболистам и в целом российским игрокам. Всё всегда познаётся в конкуренции. Надо было до сегодняшнего дня максимально ориентировать свои усилия в развитие детско-юношеского футбола. Это бы точно дало возможность нашим футболистам стать сильнее. Вне зависимости от того, есть лимит или нет.