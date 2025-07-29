«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести у ПСЖ Доннарумму

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового вратаря.
Как сообщает источник, до конца нынешнего лета в МЮ может перейти голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Манкунианцы надеются воспользоваться трудностями в переговорах итальянца с «Пари Сен-Жермен» о новом контракте. Действующее соглашение Доннаруммы рассчитано до 30 июня 2026 года, а потому ПСЖ возможно придется продать вратаря до конца лета, чтобы через год он не ушел бесплатно в статусе свободного агента.
Усилит ли Доннарума позицию, тут тоже вопрос?! Итальянец тоже не самый надежный вариант, лучше бы "дьяволы" пошли за Коштой из Порту, правда он дороже, но куда более надежный!
Усилит ли Доннарума позицию, тут тоже вопрос?! Итальянец тоже не самый надежный вариант, лучше бы "дьяволы" пошли за Коштой из Порту, правда он дороже, но куда более надежный!