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«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести у ПСЖ Доннарумму

вчера, 15:00

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового вратаря.

Как сообщает источник, до конца нынешнего лета в МЮ может перейти голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Манкунианцы надеются воспользоваться трудностями в переговорах итальянца с «Пари Сен-Жермен» о новом контракте. Действующее соглашение Доннаруммы рассчитано до 30 июня 2026 года, а потому ПСЖ возможно придется продать вратаря до конца лета, чтобы через год он не ушел бесплатно в статусе свободного агента.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:56
Ну тренеру нужно дать время и доверие, специалист он все же не самый плохой! А вот в управленьческих навыках сэра Рэдклиффа я очень сильно сомеваюсь, ни в Ницце, ни в МЮ ничего толкового не сделал, еще умудрился выкупить у Ньюкасла Эшворда, а позже кикнуть его....такими людьми не разбрасываются...!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
А на мой взгляд МЮ надо усилить позицию коуча и управляющего (Рэдклиффа). Два тормоза: первый - ручной; второй - педальный..., и оба постоянно включены.
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:00
Нп мой взгляд, МЮ стоит усилить центр поля и позицию левого вингера! Если опорная зона в лице Угорте и Казимиро еще более менее работает(хотч и бразильца можно списать уже), то для атаки нет глубины....Майну старается, но он молодой еще, Маун - человек-лазарет....остается один Бруно, мне кажется вот тут самая слабая зона у МЮ! Им бы подписать Роджерса из Виллы или Гибс-Уайта из Ноттингема, даже взять того же Мэддисона из Тоттенхэма и было бы четко! Ну и левый вингер нужен, т.к Гарначо не устраивает Аморима, а Санчо....он просто леньтяй
Вот трансферы на вход, которые дали бы результат....Балеба/Юльманн в опорную зону вместо Каземиро, Роджерс/Гибс-Уайт в атаку, ну и левый вингер Гордон/Педро Гонсалвеш
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:00
Причём по всем позициям, как тренерской,так и игроков и буфета.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:59
Донна Рума : меня в МЮ? А это кто такие?
Финалисты ЛЕ
Я победитель ЛЧ, финалист чемпионата мира, во второсортных соревнованиях не выступаю.
Донна , Мю в этом сезоне не будет выступать в ЛЕ, может всё же одумаетесь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:18, ред.
Это возможно только при одном условии: если у Донны кукушка из башки вылетит.
Поэтому маловероятно...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:55
Мне кажется любой хороший вратарь в МЮ будет дурковать в воротах)))так как он будет в постоянном стрессе)). Столько ударов дают пробивать по воротам, особенно полузащита. Рекорды МЮ ставит по допущенным ударам в свой створ ворот, вроде на 1ом месте были в АПл
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:26
Какие ещё позиции требуют усиления?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:22
Усиливать вратарскую позицию МЮ необходимо, Онана чередует хорошие матчи с провальными, поэтому, позиция вратаря требует усиления. Сейчас на рынке появилась возможность в виде Доннарумы, после того, как ПСЖ подписал Шевалье!
Усилит ли Доннарума позицию, тут тоже вопрос?! Итальянец тоже не самый надежный вариант, лучше бы "дьяволы" пошли за Коштой из Порту, правда он дороже, но куда более надежный!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:19
Значит Доннарумма ещё не распутье. Странный он какой-то человек. Хотя, почти все вратари довольно странные. Что у них происходит в голове, когда стоят в рамке? Только им самим известно.
1 984
1 984
вчера в 15:18
Для всех интересующихся ещё раз пишу правила группы Без призов:
1. Каждый день вам начисляется 2000 очков для ставок. Независимо от входа/не входа на сайт. Независимо от комментариев. Независимо от всего. 2000 не больше и не меньше.
2. Когда тратить очки решаете вы сами без ограничений. Можно каждый день тратить полученные 2000. Можно в последний день потратить всё накопленное. Решать только вам.
3. Все ставки делаются точно также, как и в обычных группах.
4. Победитель группы не попадает в гр. Яшина. Проигравшие не попадают в группу им. Спартаковского форварда. За что бьёмся? За почёт, славу и удовлетворённое самолюбие лучшего прогнозиста. Чистого прогнозиста. Без комментариев, входов и прочей мишуры.
Если интересно - я напишу, как вступить.
Если что-то непонятно - спрашивайте.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:05
На данный момент МЮ и ПСЖ это разные уровни
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