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Зайнутдинов — о переходе в «Динамо»: «Меня очень тепло приняли»

вчера, 15:49

Полузащитник «Динамо» Бахтиёр Зайнутдинов высказался о своём переходе в состав «бело-голубых».

Очень рад присоединиться к семье «Динамо», меня тепло приняли. Пятерых-шестерых человек я уже знал. Как мне занятия с Карпиным? Нагрузки у Валерия Георгиевича отличаются, тренировки очень интенсивные. Потихоньку привожу себя в порядок. «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места.

Напомним, что вчера было официально объявлено о трансфере Зайнутдинова из турецкого «Бешикташа».

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Vilar
Vilar
вчера в 16:34
«Бешикташ» - значит без амбиций, тренировки не интенсивные, без нагрузки, довели тебя до полного беспорядка. Только забыл упомянуть, что турки с радостью от тебя избавились, даже потеряв 2.2 млн. евро, купив в 23 году у цска за 5 лямов.
Capral
Capral
вчера в 15:54
Ну раз Валера тебя позвал- оправдывай своё приглашение. Удачи тебе!!!
Гость
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