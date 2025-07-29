Зайнутдинов — о переходе в «Динамо»: «Меня очень тепло приняли»

Полузащитник «Динамо» высказался о своём переходе в состав «бело-голубых».

Очень рад присоединиться к семье «Динамо», меня тепло приняли. Пятерых-шестерых человек я уже знал. Как мне занятия с Карпиным? Нагрузки у Валерия Георгиевича отличаются, тренировки очень интенсивные. Потихоньку привожу себя в порядок. «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места.