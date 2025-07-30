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Тренер «Крыльев Советов» – о будущем Ломаева: «Я это не решаю»

вчера, 09:15

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Ломаевым:

Иван тренируется с нами. Но останется он или нет – вопрос к руководству. Я это не решаю. Хотел бы я видеть его в команде? Да.

В июне у Ломаева завершился контракт с клубом из Самары. Вратарь собирался продолжить карьеру в греческой «Лариссе», однако этот трансфер сорвался.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:59
Борзописцы совсем обнаглели. Что они так уцепились в этого Ломаева? Журналисты своими провокационными вопросами пытаются создать впечатление, что у тренера конфликт с руководством клуба. Почему писаки выбрали Крылья Советов? Скорее всего им хочется видеть конфликт, тогда будет о чём писать. При чем же тут Ломаев? А может всё это вообще затеяли ради него? Кто-то хочет вернуть Ивана в клуб?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:30, ред.
Похоже что и руководство это не решает. У чела контракт закончился, а всем в клубе по хрену. А может и не по хрену, просто кроме тренера об окончании контракта Ломаева никто не знает... Бывает и так.)

P.S. Даже прикольно... Можно просто прийти с улицы, зайти в раздевалку КС, переодеться, встать в рамку или в поле, поиграть с пацанами пару тройку туров, и уйти... Никто и не заметит. Надо попробовать !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
Вот это очень плохо, что к мнению тренера руководство не прислушивается...
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