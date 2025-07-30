Тренер «Крыльев Советов» – о будущем Ломаева: «Я это не решаю»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Ломаевым:
Иван тренируется с нами. Но останется он или нет – вопрос к руководству. Я это не решаю. Хотел бы я видеть его в команде? Да.
В июне у Ломаева завершился контракт с клубом из Самары. Вратарь собирался продолжить карьеру в греческой «Лариссе», однако этот трансфер сорвался.
P.S. Даже прикольно... Можно просто прийти с улицы, зайти в раздевалку КС, переодеться, встать в рамку или в поле, поиграть с пацанами пару тройку туров, и уйти... Никто и не заметит. Надо попробовать !)
P.S. Даже прикольно... Можно просто прийти с улицы, зайти в раздевалку КС, переодеться, встать в рамку или в поле, поиграть с пацанами пару тройку туров, и уйти... Никто и не заметит. Надо попробовать !)