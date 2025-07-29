«Краснодар» намерен предложить Сперцяну новый контракт

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вчера, 15:21

«Краснодар» хочет продлить договор с полузащитником .

По информации источника, «быки» планируют предложить 25-летнему футболисту новое соглашение на улучшенных условиях. Его контракт, истекающий в середине 2026 года, будет продлён, а заработная плата увеличится. Точные цифры пока не сообщаются.