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«Краснодар» намерен предложить Сперцяну новый контракт

вчера, 15:21

«Краснодар» хочет продлить договор с полузащитником Эдуардом Сперцяном.

По информации источника, «быки» планируют предложить 25-летнему футболисту новое соглашение на улучшенных условиях. Его контракт, истекающий в середине 2026 года, будет продлён, а заработная плата увеличится. Точные цифры пока не сообщаются.

Напомним, что недавно в СМИ появились слухи об уходе Сперцяна в испанскую «Жирону», но игрок это опроверг.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:06
Как ни крути но вторая...лига...есть вторая лига...
Я бы тоже в Шип не пошёл....даже если сказочники агенты пророчили бы через год-два Челси.....
Capral
Capral
вчера в 15:50
Очень правильное решение, и я не сомневаюсь, что недавний отказ Эдика перейти в английский клуб было связано, именно с новым предложением клуба, о котором, Сперцянушка знал... Конечно, парню 25лет- самый пик, самый расцвет для футболиста, но, думаю, он и через пару лет ничего не потеряет, если получит приглашение в Европу. Лучше, так блистать в Краснодаре, чем позориться в Р/С!!!
Удачи тебе, Эдик!!!
Гость
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