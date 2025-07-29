«Краснодар» намерен предложить Сперцяну новый контракт

«Краснодар» хочет продлить договор с полузащитником Эдуардом Сперцяном.
По информации источника, «быки» планируют предложить 25-летнему футболисту новое соглашение на улучшенных условиях. Его контракт, истекающий в середине 2026 года, будет продлён, а заработная плата увеличится. Точные цифры пока не сообщаются.
Напомним, что недавно в СМИ появились слухи об уходе Сперцяна в испанскую «Жирону», но игрок это опроверг.
Я бы тоже в Шип не пошёл....даже если сказочники агенты пророчили бы через год-два Челси.....
Я бы тоже в Шип не пошёл....даже если сказочники агенты пророчили бы через год-два Челси.....
Удачи тебе, Эдик!!!
Удачи тебе, Эдик!!!