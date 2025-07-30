Рахимов высказался о срыве трансфера форварда Даку в «Зенит»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал сорвавшийся переход нападающего казанцев в «Зенит».

Не расстроился ли Даку? Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить.