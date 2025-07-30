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Рахимов высказался о срыве трансфера форварда Даку в «Зенит»

вчера, 08:41

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал сорвавшийся переход нападающего казанцев Мирлинда Даку в «Зенит».

Не расстроился ли Даку? Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить.

Напомним, что после срыва трансфера в петербургский клуб, Даку подписал с «Рубином» новый контракт сроком до лета 2029 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:11
Именно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:10
Когда Блоха свой лучший гол забил ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:03
Это да, есть такое дело.
Кстати, киевское Динамо на этом и сыграло, в 1975, в СК против Баварии, в первой игре...
uk2q6yzz5xew
uk2q6yzz5xew
вчера в 10:03
Даку ждет более выгодного варианта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:00
У вас ещё сезон не начался. Народ на побережьях ласты греет...)
Capral
Capral
вчера в 09:52
Странно, что на Даку, никто из Европы не засматривается...
112910415
112910415
вчера в 09:33
удачный такой срыв получился ! )
lotsman
lotsman
вчера в 09:17
Рахимов свечку поставил когда трансфер сорвался и Даку вырвал ничью Рубина с Зенитом.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:55
Все что не делается, то к лучшему
xuxfy6n6qat6
xuxfy6n6qat6
вчера в 08:49
Даку принял верное решение!!!
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