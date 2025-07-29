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Ливай Гарсия верит, что «Спартак» может выиграть чемпионат

вчера, 14:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что он верит в способность своей команды выиграть чемпионат России, несмотря на домашнее поражение от «Балтики» со счетом 0:3 во втором туре:

Это только вторая игра сезона. У нас цель выигрывать каждый матч и всё время конкурировать. Самый главный ключ к успеху – никогда не сдаваться. Конечно, я верю, что мы можем выиграть чемпионат.

В феврале нынешнего года «Спартак» приобрел тринидадского форварда у афинского клуба АЕК за 18,7 млн евро. В 16 матчах за «красно-белых» Гарсия забил 3 гола.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:36
".....выигрывать каждый матч и всё время конкурировать. Самый главный ключ к успеху – никогда не сдаваться....." - Америку открыл.)) Это прописная истина, ключ к успеху для всех команд. Только не все и не всегда могут пользоваться этим ключом. Иногда не получается попасть этим ключом в замочную скважину.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:40, ред.
Ну за такие деньги брали что "верить" он обязан даже когда спит, тем более что больше ему без мяча на поле заняться нечем, открываться на острие не надо, а теперь мы знаем что у нас прострелы некому замыкать потому что центрфорвард очень занят "верой".
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a83f8bu4s5f2
вчера в 14:55
Верить никому не запрещено, причём уже не первый год
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:48
Да уж, добавил оптимизма один из лучших наших гастарбайтеров... Конечно, мы верим, что Спартак сможет выиграть чемпионат России. Однажды,, исчезнут все трудности и начнётся самая длинная беспроигрышная серия Спартака.
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zgj7u9qsdeq9
вчера в 14:44
За это недорозумерие отвалили 18,7 лямов евро?
Да, Спартак щедрая душа.
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c7q2ubq7g9cd
вчера в 14:41
Пока Спартак лидирует только по жалобам в ЭСК...
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