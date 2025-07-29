Ливай Гарсия верит, что «Спартак» может выиграть чемпионат

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вчера, 14:30

Нападающий «Спартака» заявил, что он верит в способность своей команды выиграть чемпионат России, несмотря на домашнее поражение от «Балтики» со счетом 0:3 во втором туре:

Это только вторая игра сезона. У нас цель выигрывать каждый матч и всё время конкурировать. Самый главный ключ к успеху – никогда не сдаваться. Конечно, я верю, что мы можем выиграть чемпионат.