Ливай Гарсия верит, что «Спартак» может выиграть чемпионат

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что он верит в способность своей команды выиграть чемпионат России, несмотря на домашнее поражение от «Балтики» со счетом 0:3 во втором туре:
Это только вторая игра сезона. У нас цель выигрывать каждый матч и всё время конкурировать. Самый главный ключ к успеху – никогда не сдаваться. Конечно, я верю, что мы можем выиграть чемпионат.
В феврале нынешнего года «Спартак» приобрел тринидадского форварда у афинского клуба АЕК за 18,7 млн евро. В 16 матчах за «красно-белых» Гарсия забил 3 гола.