Круговой назвал лучшего футболиста из тех, с которыми он играл

Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал Малкома самым сильным одноклубником-легионером за всю свою карьеру.
Самый сильный легионер, с которым я играл? Малком. Мы соперничали с ним на тренировках, я видел, что он делает в игре, поэтому он сильнейший. Вендел мог бы сравниться с ним по уровню, он неплохой игрок.
Напомним, что до перехода в состав «армейцев» Круговой играл за «Зенит» и «Уфу».
Ранее в интервью он оценил матч Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1), в котором забил 2 мяча.
Вендел не столь хорош ....
Вендел не столь хорош ....