Круговой назвал лучшего футболиста из тех, с которыми он играл

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вчера, 13:40

Защитник ЦСКА назвал самым сильным одноклубником-легионером за всю свою карьеру.

Самый сильный легионер, с которым я играл? Малком. Мы соперничали с ним на тренировках, я видел, что он делает в игре, поэтому он сильнейший. Вендел мог бы сравниться с ним по уровню, он неплохой игрок.

Напомним, что до перехода в состав «армейцев» Круговой играл за «Зенит» и «Уфу».

Ранее в интервью он оценил матч Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1), в котором забил 2 мяча.