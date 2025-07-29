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Круговой назвал лучшего футболиста из тех, с которыми он играл

вчера, 13:40

Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал Малкома самым сильным одноклубником-легионером за всю свою карьеру.

Самый сильный легионер, с которым я играл? Малком. Мы соперничали с ним на тренировках, я видел, что он делает в игре, поэтому он сильнейший. Вендел мог бы сравниться с ним по уровню, он неплохой игрок.

Напомним, что до перехода в состав «армейцев» Круговой играл за «Зенит» и «Уфу».

Ранее в интервью он оценил матч Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1), в котором забил 2 мяча.

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Все комментарии
xtb7xpvzhf8s
xtb7xpvzhf8s
вчера в 14:14
Круговому повезло быть в одной команде с такими футболистами.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:04
Круговой высказал своё мнение. Вполне достойный выбор,
112910415
112910415
вчера в 13:59
Малком крутой, факт !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:57
Малком и Вендел-...разноуровневые игроки....
Вендел не столь хорош ....
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
Вполне заслуженно на мой субъективный взгляд.
4qv7sdhw8qer
4qv7sdhw8qer
вчера в 13:45
Согласен! Малком великий игрок!
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