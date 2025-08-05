Тюкавин — о возвращении на поле: «Надеюсь, я не забыл, как бить по мячу»

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вчера, 10:55

Форвард московского «Динамо» рассказал о том, когда ждать его возвращения на поле.

В сентябре тренерский штаб станет оценивать мою готовность, как я взаимодействую с партнёрами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу. Надеюсь, что не забыл, а там посмотрим. Смогу ли я играть в тройке нападения вместе с Иваном Сергеевым и Ярославом Гладышевым? Решение будет принимать главный тренер.

Ранее Валерий Карпин, возглавляющий «бело-голубых», выразил надежду на то, что прогнозируемые сроки восстановления Тюкавина после разрыва крестообразной связки не увеличатся.