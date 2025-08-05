Тюкавин — о возвращении на поле: «Надеюсь, я не забыл, как бить по мячу»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, когда ждать его возвращения на поле.
В сентябре тренерский штаб станет оценивать мою готовность, как я взаимодействую с партнёрами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу. Надеюсь, что не забыл, а там посмотрим. Смогу ли я играть в тройке нападения вместе с Иваном Сергеевым и Ярославом Гладышевым? Решение будет принимать главный тренер.
Ранее Валерий Карпин, возглавляющий «бело-голубых», выразил надежду на то, что прогнозируемые сроки восстановления Тюкавина после разрыва крестообразной связки не увеличатся.
Но у Лобана, уже тогда состав был европейского уровня, а Долматов, конечно, несои3меримо выше уровнем, чем Карпин. Но и Валера, еще ничего не потерял, просто надо с Уважением отноcuться к временным кадровым трудностям...
Но у Лобана, уже тогда состав был европейского уровня, а Долматов, конечно, несои3меримо выше уровнем, чем Карпин. Но и Валера, еще ничего не потерял, просто надо с Уважением отноcuться к временным кадровым трудностям...
Но для тебя лично, еще раз, исключительно из симпатии к тебе, отвечу.))) Карпин всё меняет в игре, он затеял очень серьезную перестройку, которую за несколько матчей до ума не доведешь. Его главная задача- это перестроить дворовой футбол пузатого чеха, в грамотный, сбалансированный футбол, в котором не будет явных перекосов... Это не будет пацанская беготня с шашками на голо, которая нравилась нефутбольным болельщикам, это должен быть футбол, прежде всего- с надежной обороной и грамотным центром поля. Но, учитывая огромнейшие кадровые проблемы, а это- СЕМЬ ведущих игроков, конечно, требовать мгновенного результата, нелогично.
А игру в пас, Карпин наладит... Сейчас, его главная задача- стабилизировать оборону, и надо сказать, что уже сейчас видны успехи... А вот, отдельные трансферы- мне непонятны.
Но для тебя лично, еще раз, исключительно из симпатии к тебе, отвечу.))) Карпин всё меняет в игре, он затеял очень серьезную перестройку, которую за несколько матчей до ума не доведешь. Его главная задача- это перестроить дворовой футбол пузатого чеха, в грамотный, сбалансированный футбол, в котором не будет явных перекосов... Это не будет пацанская беготня с шашками на голо, которая нравилась нефутбольным болельщикам, это должен быть футбол, прежде всего- с надежной обороной и грамотным центром поля. Но, учитывая огромнейшие кадровые проблемы, а это- СЕМЬ ведущих игроков, конечно, требовать мгновенного результата, нелогично.
А игру в пас, Карпин наладит... Сейчас, его главная задача- стабилизировать оборону, и надо сказать, что уже сейчас видны успехи... А вот, отдельные трансферы- мне непонятны.
Ну так вот, на счет того, чтобы копировать Романцева. У Лобановского в Динамо, играли- Блоха, Демьяненко, Буряк, Шевченко, Михайличенко, Ребров... Никто, из этих незаурядных игроков не стал великим тренером, никто!!! Но главное, другое: никто из них не копировал своего Великого учителя...
На этом всё. Будь здоров.
Ну так вот, на счет того, чтобы копировать Романцева. У Лобановского в Динамо, играли- Блоха, Демьяненко, Буряк, Шевченко, Михайличенко, Ребров... Никто, из этих незаурядных игроков не стал великим тренером, никто!!! Но главное, другое: никто из них не копировал своего Великого учителя...
На этом всё. Будь здоров.