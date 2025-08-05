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Тюкавин — о возвращении на поле: «Надеюсь, я не забыл, как бить по мячу»

вчера, 10:55

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, когда ждать его возвращения на поле.

В сентябре тренерский штаб станет оценивать мою готовность, как я взаимодействую с партнёрами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу. Надеюсь, что не забыл, а там посмотрим. Смогу ли я играть в тройке нападения вместе с Иваном Сергеевым и Ярославом Гладышевым? Решение будет принимать главный тренер.

Ранее Валерий Карпин, возглавляющий «бело-голубых», выразил надежду на то, что прогнозируемые сроки восстановления Тюкавина после разрыва крестообразной связки не увеличатся.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:56
Последний раз тебе отвечу и на этом закончим.
Ну так вот, на счет того, чтобы копировать Романцева. У Лобановского в Динамо, играли- Блоха, Демьяненко, Буряк, Шевченко, Михайличенко, Ребров... Никто, из этих незаурядных игроков не стал великим тренером, никто!!! Но главное, другое: никто из них не копировал своего Великого учителя...
На этом всё. Будь здоров.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
У него нет игроков, уровня Спартака-90х. И он строит свой футбол, не копируя других. А Романцев копировал Бескова и не скрывал это.
А главное- в нынешнем составе Динамо нет Карпина...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:25
Как игрок, Дружище, как игрок...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:24, ред.
Пардон, коллега! Карпину и нельзя прощать. Он в прошлом, наряду с Мостовым и Цымбаларем ( царство небесное) - лучшие игроки поколения.

Неужто нельзя какую-то домашнюю заготовку разыграть и отработать ??!! Валера че.., Романцева позабыл ? Не верю. Просто ему по хрену на этих баранов, - сверху бабло платят и х... с ней.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:20
Флик тупит, но ты ему всё прощаешь. А Карпину, ты не прощаешь, и только потому- что он нравится мне.
Да, кстати, стесняюсь спросить- куда пропал твой кореш Сенатов?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:18
Флик тупит..., во многих вопросах. Гордыня - его Бич. Упрямство - та же песня.
Объективность в оценке - это и плюсы и минусы, а не только минусы, как у некоторых...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:15
Ну разумеется. А вот если бы я расхваливал Флика на все лады, тогда да, и разговор был бы другой. Кто бы сомневался.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:14
Как будет угодно, я не навязываюсь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:13
Беспредметный разговор..., как я и предполагал.

До встречи, Вить.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:12
Будет и пас и удар, потерпи... Бесков несколько лет выстраивал Спартак, пока получилось, а ты за пару туров требуешь результат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:10, ред.
Где ответ на вопрос про удар и пас у Динамо ?? Хорош лукавить со мной, Вить. Ты не того клиента для таких вещей выбрал.

Разговор по теме окончен.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:08
Я тебе ответил на все твои вопросы, причем обстоятельно, по пунктам. Другое дело, что ты стоишь на своем, и чужую точку зрения не принимаешь.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:08
Какие Лобаны и Долматовы ??!! Да за таких футбольных уродцев, которые бегают в РПЛ, их бы Партия отправила туда, где даже летом холодно в пальто.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:05
Всё это логично и правильно..., но нельзя учить тактике и стратегии без основы..., и ты об этом прекрасно знаешь.

Судя по отсутствию ответов на мои вопросы, - а это , собсно, и есть твой ответ, разговаривать дальше о Динамо не вижу смысла. Пусть идут в ДЮШС... или займутся чем нибудь другим...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:02
Сейчас нет партийной идеологии, как когдато, от этого и все беды- в футболе, в частности...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:59
Отвечаю словами В.В.Лобановского: "Я уже давно, всё доказал"!
Но для тебя лично, еще раз, исключительно из симпатии к тебе, отвечу.))) Карпин всё меняет в игре, он затеял очень серьезную перестройку, которую за несколько матчей до ума не доведешь. Его главная задача- это перестроить дворовой футбол пузатого чеха, в грамотный, сбалансированный футбол, в котором не будет явных перекосов... Это не будет пацанская беготня с шашками на голо, которая нравилась нефутбольным болельщикам, это должен быть футбол, прежде всего- с надежной обороной и грамотным центром поля. Но, учитывая огромнейшие кадровые проблемы, а это- СЕМЬ ведущих игроков, конечно, требовать мгновенного результата, нелогично.
А игру в пас, Карпин наладит... Сейчас, его главная задача- стабилизировать оборону, и надо сказать, что уже сейчас видны успехи... А вот, отдельные трансферы- мне непонятны.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:48
Ты видишь у Динамо удар и пас ? Или намекаешь на то, что им всем составом надо бы обратно в ДЮШС ?

Внеси ясность, Вить. В противном случае у нас будет беспредметный разговор.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:45
Бить по мячу и пасовать учат в ДЮСШ, тебе это должно быть известно. А тренер ставит тактику и стратегию, обозначает рисунок игры, изучает соперника и тд. На моей памяти, только в двух случаях, тренеры возглавившие команды давали мгновенный результат- это Лобан, в 1974, и О.В.Долматов, в ЦСКА, в 1998г.
Но у Лобана, уже тогда состав был европейского уровня, а Долматов, конечно, несои3меримо выше уровнем, чем Карпин. Но и Валера, еще ничего не потерял, просто надо с Уважением отноcuться к временным кадровым трудностям...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:33, ред.
По мячику не только бьют..., его ещё ведут, отдают на партнёра, принимают и обводят. Жаль вот только, что Валера лишь первому учит... и судя по играм - даже и этому нормально не научил.
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