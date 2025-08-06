«РБ Лейпциг» начал переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Эллиотта

«РБ Лейпциг» инициировал переговоры с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера полузащитника Харви Эллиотта.
На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, однако демонстрируют положительную динамику.
Около месяца назад «Ливерпуль» оценивал стоимость Эллиотта в более чем 50 млн фунтов, при этом был готов снизить цену до 40 млн фунтов с условием включения в договор права обратного выкупа игрока.
То, что Ливерпуль хочет включить пункт обратного выкупа, говорит о том, что игрок он хороший, просто пока уступает игрокам основы! И Вы правы, Харви имеет все задатки для того, что бы стать топ игроком! Только вот лучше для игрока не переходить в Лейпциг, а остаться в АПЛ и перейти в условный ВХЮ, Брайтон или Тоттенхэм
Бундеслига попроще. Не такая конкуренция. 3-4 команды борются за чемпионство и то их лихорадит из года в год.
Все же я надеюсь, что у Харви не будет регресса и он будет расти из года в год. Но если однажды решит вернуться в АПЛ, надо будет опять привыкать.
