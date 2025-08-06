Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«РБ Лейпциг» начал переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Эллиотта

вчера, 11:29

«РБ Лейпциг» инициировал переговоры с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера полузащитника Харви Эллиотта.

На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, однако демонстрируют положительную динамику.

Около месяца назад «Ливерпуль» оценивал стоимость Эллиотта в более чем 50 млн фунтов, при этом был готов снизить цену до 40 млн фунтов с условием включения в договор права обратного выкупа игрока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Тоттенхэм» проявляет интерес к подписанию Леау
Вчера, 10:51
СлухиПереход Ильи Забарного в ПСЖ может сорваться
Вчера, 10:12
Слухи«Аль-Хиляль» согласовал трансфер Дарвина Нуньеса
Вчера, 09:50
СлухиДортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с Санчо
05 августа
Слухи«Манчестер Юнайтед» сделал «РБ Лейпциг» новое предложение о переходе Шешко
05 августа
Слухи«Эвертон» намерен приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Грилиша
05 августа
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:33
40 плюс обратный выкуп. Через год-два вернуть на замену Салаху.
lk_483777
lk_483777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:35
Полностью с Вами согласен на счет перехода в Бундеслигу. Все таки АПЛ самая сложная лига и здесь нужно выкладываться на 100%, т.к. любая команда может преподнести сюрприз.
Бундеслига попроще. Не такая конкуренция. 3-4 команды борются за чемпионство и то их лихорадит из года в год.
Все же я надеюсь, что у Харви не будет регресса и он будет расти из года в год. Но если однажды решит вернуться в АПЛ, надо будет опять привыкать.
A.S.A
A.S.A ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 13:13
Харви воспитанник детской академии Фулхэма, но в Ливерпуле уже давно и можно сказать, что Ливерпуль дал ему дорогу во взрослый футбол!
То, что Ливерпуль хочет включить пункт обратного выкупа, говорит о том, что игрок он хороший, просто пока уступает игрокам основы! И Вы правы, Харви имеет все задатки для того, что бы стать топ игроком! Только вот лучше для игрока не переходить в Лейпциг, а остаться в АПЛ и перейти в условный ВХЮ, Брайтон или Тоттенхэм
lk_483777
lk_483777 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:43
Конечно! Такие игроки нужны Ливерпулю и так просто продавать его не станут. Я правда не знаю он воспитанник клуба или нет, но с каждым годом играет все круче и круче. Потому что учится у одних из самых лучших игроков и тренеров. В этом году он особенно заблистал на МЧЕ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:36
Внесение опций обратного выкупа говорит о том что Ливерпуль Надеется на него в будущем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 