Кахигао начал поиски игрока центра обороны для «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао стремится усилить оборонительную линию команды приобретением центрального защитника, обладающего качествами игры, схожими с Игорем Дивеевым из ЦСКА.
Кахигао неоднократно рекомендовал футболиста «армейцев» в качестве образца для селекционной службы «Спартака».
Испанский специалист высоко оценивает физические данные и тактическое мышление 25-летнего Дивеева, считая его идеальным кандидатом на позицию центрального защитника.
В то же время Кахигао понимает сложность приобретения футболиста из принципиального соперника и поручает найти игрока с аналогичным профилем.
Ему же было поручено ИСКАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ НА ОБА ФЛАНГА, а он что притащил и, возможно, ещё притащит???
Не хочет аж до икоты и судорог смотреть игроков в России!
Так, пральна!
В России смотреть не интересно: сутоШные в рублях и немного, сервис в гостиницах - да-а-алеко не "Хилтон"...
Да и РАБОТАТЬ НУЖНО...
Вот, интересно: долго его ещё будут кормить дефективные манагеры Спартака???
Ему же было поручено ИСКАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ НА ОБА ФЛАНГА, а он что притащил и, возможно, ещё притащит???
Не хочет аж до икоты и судорог смотреть игроков в России!
Так, пральна!
В России смотреть не интересно: сутоШные в рублях и немного, сервис в гостиницах - да-а-алеко не "Хилтон"...
Да и РАБОТАТЬ НУЖНО...
Вот, интересно: долго его ещё будут кормить дефективные манагеры Спартака???