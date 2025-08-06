Кахигао начал поиски игрока центра обороны для «Спартака»

1754482735

вчера, 15:18

Спортивный директор «Спартака» стремится усилить оборонительную линию команды приобретением центрального защитника, обладающего качествами игры, схожими с из ЦСКА .

Кахигао неоднократно рекомендовал футболиста «армейцев» в качестве образца для селекционной службы «Спартака».

Испанский специалист высоко оценивает физические данные и тактическое мышление 25-летнего Дивеева, считая его идеальным кандидатом на позицию центрального защитника.

В то же время Кахигао понимает сложность приобретения футболиста из принципиального соперника и поручает найти игрока с аналогичным профилем.