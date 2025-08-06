Soccer.ru
Кахигао начал поиски игрока центра обороны для «Спартака»

вчера, 15:18

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао стремится усилить оборонительную линию команды приобретением центрального защитника, обладающего качествами игры, схожими с Игорем Дивеевым из ЦСКА.

Кахигао неоднократно рекомендовал футболиста «армейцев» в качестве образца для селекционной службы «Спартака».

Испанский специалист высоко оценивает физические данные и тактическое мышление 25-летнего Дивеева, считая его идеальным кандидатом на позицию центрального защитника.

В то же время Кахигао понимает сложность приобретения футболиста из принципиального соперника и поручает найти игрока с аналогичным профилем.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:06
Говорили он новое место работы ищет...а не защитника....
Кому верить ???
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:39
Порту недавно подписали хорватского защитника Прпича из Хайдука всего лишь за несколько млн €, куда ваш скаутский отдел смотрел??? Молодой и вполне перспективный игрок, входит в тор 20 среди игроков этой позиции не старше 23 лет!
Есть еще вариант Лекович из Цервены Звезды. Серб может и переедит в Россию, правда заманить придется деньгами, т к Звезда в ЕК играет. Есть еще один вариант из Сербии Вукичевич играет за ОФК Белград. Короче, найти игроков можно, было бы желание
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:15
Я так мыслю, что этот "гений селекции из САМОГО Челси") ) никакого языка кроме "матерного русского" не понимает...
Ему же было поручено ИСКАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКОВ НА ОБА ФЛАНГА, а он что притащил и, возможно, ещё притащит???
Не хочет аж до икоты и судорог смотреть игроков в России!
Так, пральна!
В России смотреть не интересно: сутоШные в рублях и немного, сервис в гостиницах - да-а-алеко не "Хилтон"...
Да и РАБОТАТЬ НУЖНО...
Вот, интересно: долго его ещё будут кормить дефективные манагеры Спартака???
Брулин
Брулин
вчера в 16:03
Дивеева взяли в Уфе. Сообщите кто-нибудь господину директору, что есть клубы кроме столичных и иностранных.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:55
Меня тоже покоробило, когда услышал эту фамилию. Интересно, я совершенно не знаком с Кахигао, но мне этот человек глубоко не приятен. Почему? Да потому, что он участвует в уничтожении моей любимой команды, а я ничем не могу помочь своему Спартаку.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:38
Франсису уже пора сосредотачиваться на поиске собственного нового места работы, все эти "потуги и дёргания" найти хоть кого ни будь выглядят комично , а срок отведённый ему руководством показать качество своей работы ( до 12 сентября ) неумолимо тает...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:38
Этого идиота гнать из команды
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:23, ред.
Чтож за бред то такой происходит, трансферы ради трансферов, куча защитников в заявке, но зачем то Чернова добротного ЦЗ отправляют в аренду в Крылья и при этом ищут куда бы денег потратить на нового ЦЗ. При этом правый фланг обороны укомплектован суперзвёздами Денисовым и Хлусевичем и усиливать там конечно ничего не надо.
