«Ньюкасл» отстранил Исака от тренировок

вчера, 16:01

После возвращения «Ньюкасла» в Англию форвард Александер Исак прибыл в расположение «сорок», однако ему было указано тренироваться отдельно от партнеров.

Предполагается, что это решение принял главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

В ходе подготовки к новому сезону футболист не участвовал в азиатском турне своей команды на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».

Zola
Zola
сегодня в 00:45
Что ньюкасл церемониться
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:04, ред.
Предлагал же Ливер большие деньги, но Ньюкасл отказался
rqstustj5nae
rqstustj5nae
вчера в 21:13
Допрыгался Исак со своими требованиями
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:57
Основной актив надо беречь....
Вдруг травму получит....
Уверенно
Уверенно
вчера в 18:42
Правильно сделали
AKH
AKH
вчера в 17:49
Вот задолбали этим шведом за астрономическую сумму :) Ливерпуль пусть спасибо скажет, если не сможет его подписать. Цена просто архизавышенная.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:32
молодец Хау. и тренера поддержал Алан Ширер по ситуации с Исаком.
ни один футболист не может быть выше клуба.
понятно, что мосты сожжены. игрок и его агент затеяли некрасивую историю.
теперь сорокам нужно быстрее найти игрока в атаку.
жаль. упустили Шешко.
Исак остается, понесет наказание, и отрабатывает еще год за Ньюкасл.
Хау сделает стввку на Гордона на острие атак сорок.
lk_483777
lk_483777
вчера в 16:59
Продавать не продают и тренироваться со всеми не разрешают. Мда, дела...
А вообще, такая нервотрепка негативно повлияет на игрока и его форму. Ведь он толком не тренируется, пропустил турне, тренируюсь вообще хз где. Так же нет подготовки с партнерами по команде, что очень важно в предсезонке. Все это, возможно, скажется на его игре и результатах в целом.

Неопределенность и постоянное обдумывание ситуации отнимают много сил. Об этом почему-то не думают.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:59
Ну вот,, теперь попробуй докажи что-то тренеру,...
Брулин
Брулин
вчера в 16:12
Исак вроде не выступал с заявлениями порочащими честь сорок, он не действовал за спиной клуба договариваясь с Ливером. За что же его так?
