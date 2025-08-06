«Ньюкасл» отстранил Исака от тренировок

После возвращения «Ньюкасла» в Англию форвард Александер Исак прибыл в расположение «сорок», однако ему было указано тренироваться отдельно от партнеров.
Предполагается, что это решение принял главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
В ходе подготовки к новому сезону футболист не участвовал в азиатском турне своей команды на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».
Вдруг травму получит....
ни один футболист не может быть выше клуба.
понятно, что мосты сожжены. игрок и его агент затеяли некрасивую историю.
теперь сорокам нужно быстрее найти игрока в атаку.
жаль. упустили Шешко.
Исак остается, понесет наказание, и отрабатывает еще год за Ньюкасл.
Хау сделает стввку на Гордона на острие атак сорок.
А вообще, такая нервотрепка негативно повлияет на игрока и его форму. Ведь он толком не тренируется, пропустил турне, тренируюсь вообще хз где. Так же нет подготовки с партнерами по команде, что очень важно в предсезонке. Все это, возможно, скажется на его игре и результатах в целом.
Неопределенность и постоянное обдумывание ситуации отнимают много сил. Об этом почему-то не думают.
