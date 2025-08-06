«Манчестер Юнайтед» согласовал 5-летний контракт с Шешко

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» достиг предварительного соглашения с форвардом «РБ Лейпциг» Бенямином Шешко по личным условиям контракта.
Предполагаемый срок действия нового соглашения — до июня 2030 года. В настоящее время переговоры между клубами о трансфере продолжаются.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» повысил предложение до 80 млн евро за Шешко без учета бонусов.
С другой стороны, Расмус в теории тоже должен был хорошо вписаться в АПЛ. Плюс на предсезонке, которая проходила против команд АПЛ, Расмус был одним из лучших на поле, и возможно, стоило бы дать ему еще один шанс. А самое главное - МЮ явно не хватает полузащитника в пару к Фернандешу, который может и пасовать, и обороняться. МЮ давно интересуется Эдерсоном из Аталанты, и его трансфер прям напрашивается под схему Аморима. Но 60 миллионов на него МЮ жалеет, а 85 на Шешко - нет.
Возможно, все же МЮ слишком сильно прибедняется и еще сможет себе позволить его трансфер... но если брать ситуацию на сегодняшний день, то я бы предпочел трансфер Эдерсона трансферу Шешко
