«Манчестер Юнайтед» согласовал 5-летний контракт с Шешко

вчера, 11:57

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» достиг предварительного соглашения с форвардом «РБ Лейпциг» по личным условиям контракта.

Предполагаемый срок действия нового соглашения — до июня 2030 года. В настоящее время переговоры между клубами о трансфере продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» повысил предложение до 80 млн евро за Шешко без учета бонусов.