Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» согласовал 5-летний контракт с Шешко

вчера, 11:57

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» достиг предварительного соглашения с форвардом «РБ Лейпциг» Бенямином Шешко по личным условиям контракта.

Предполагаемый срок действия нового соглашения — до июня 2030 года. В настоящее время переговоры между клубами о трансфере продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» повысил предложение до 80 млн евро за Шешко без учета бонусов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«РБ Лейпциг» начал переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Эллиотта
Вчера, 11:29
Слухи«Тоттенхэм» проявляет интерес к подписанию Леау
Вчера, 10:51
СлухиПереход Ильи Забарного в ПСЖ может сорваться
Вчера, 10:12
Слухи«Аль-Хиляль» согласовал трансфер Дарвина Нуньеса
Вчера, 09:50
СлухиДортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с Санчо
05 августа
Слухи«Манчестер Юнайтед» сделал «РБ Лейпциг» новое предложение о переходе Шешко
05 августа
Сортировать
Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:30
Лучше бы Уоткинса купили, он хоть и старше но с опытом игры в АПЛ и забивает больше чем Шешко
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:28
Смысл в том что Шешко и не блестал, 13 голов в бундеслиге это совсем не показатель для АПЛ, короче говоря это второй Зиркзее. Ну может Аморим что-то придумает и он в АПЛ хотябы 13 забивать будет за сезон.
Шредер777
Шредер777
вчера в 18:31
Правильно Премьер лигу как доили так и надо продолжать
Брулин
Брулин
вчера в 14:36
Я одного не понимаю я рад этому трансферу лучше Шешко чем никого не купить.Я всегда поражаюсь тем кто критикуют интересно за ваши деньги покупают и оформляется этот трансфер или ваше мнение кого то волнует из клуба? 🤣🤣🤣
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 12:43
Честно - не знаю, как относиться к этому трансферу. С одной стороны, учитывая как сложился прошлый сезон, трансфер нападающего напрашивался. Плюс сам Шешко - молодой, габаритный, но в то же время мобильный форвард, то есть в теории должен в АПЛ вписаться хорошо...

С другой стороны, Расмус в теории тоже должен был хорошо вписаться в АПЛ. Плюс на предсезонке, которая проходила против команд АПЛ, Расмус был одним из лучших на поле, и возможно, стоило бы дать ему еще один шанс. А самое главное - МЮ явно не хватает полузащитника в пару к Фернандешу, который может и пасовать, и обороняться. МЮ давно интересуется Эдерсоном из Аталанты, и его трансфер прям напрашивается под схему Аморима. Но 60 миллионов на него МЮ жалеет, а 85 на Шешко - нет.

Возможно, все же МЮ слишком сильно прибедняется и еще сможет себе позволить его трансфер... но если брать ситуацию на сегодняшний день, то я бы предпочел трансфер Эдерсона трансферу Шешко
kovalev-barin
kovalev-barin ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:35
А почему много? Не считая игроков, которые выставлены на продажу, на каждую позицию приходится двое игроков. Исключения - 3 вратаря и 3 нападающих. Но если купили Шешко, то есть ощущение, что Расмуса скорее всего продадут
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:24
Пропадёт Шешко в Манчестер Юнайтед, как многие другие игроки - клуб их много накупил. Как ни крути, а всех на поле разместить не получится. Придётся назначать лишних, а это так неприятно. А ведь эти люди были лидерами в своих предыдущих клубах. Ещё не один новоявленный игрок МЮ задаст себе вопрос: - "Ну и зачем я сюда приехал?".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 