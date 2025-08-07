Стали известны условия контракта, который «Аль-Хиляль» предлагает Нуньесу

1754553253

вчера, 10:54

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний нападающий перейдёт из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль».

Саудовский клуб заплатит за игрока сборной Уругвая 53 млн евро.

Нуньес будет получать по 15 млн евро в год без учёта бонусов.