Стали известны условия контракта, который «Аль-Хиляль» предлагает Нуньесу

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний нападающий Дарвин Нуньес перейдёт из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб заплатит за игрока сборной Уругвая 53 млн евро.
Нуньес будет получать по 15 млн евро в год без учёта бонусов.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний нападающий Дарвин Нуньес перейдёт из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб заплатит за игрока сборной Уругвая 53 млн евро.
Нуньес будет получать по 15 млн евро в год без учёта бонусов.
Спасибо уругвайцу за все игры в составе красных, за голы, за досадные и смешные промахи), но самое главное за старание, за полную выкладку в каждой игре!
да не сложилось у Дарвина в Ливерпуле как ожидали многие, но он старался как мог и это было видно
Успехов и удачи Дарвину в дальнейшем!
Спасибо уругвайцу за все игры в составе красных, за голы, за досадные и смешные промахи), но самое главное за старание, за полную выкладку в каждой игре!
да не сложилось у Дарвина в Ливерпуле как ожидали многие, но он старался как мог и это было видно
Успехов и удачи Дарвину в дальнейшем!