Стали известны условия контракта, который «Аль-Хиляль» предлагает Нуньесу

вчера, 10:54

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний нападающий Дарвин Нуньес перейдёт из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль».

Саудовский клуб заплатит за игрока сборной Уругвая 53 млн евро.

Нуньес будет получать по 15 млн евро в год без учёта бонусов.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:15
Дарвин уже подписал контракт с арабами.
Спасибо уругвайцу за все игры в составе красных, за голы, за досадные и смешные промахи), но самое главное за старание, за полную выкладку в каждой игре!
да не сложилось у Дарвина в Ливерпуле как ожидали многие, но он старался как мог и это было видно
Успехов и удачи Дарвину в дальнейшем!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
Не хилый контракт предлагает Аль-Хиляль Нуньесу...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:56
Еще одного сманили деньгами !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:56
Хорошая зарплата, А ещё бонусы будут...
