1754548648

сегодня, 09:37

Выгнали тех, кто поднял команду в ЛЧ .

Работает – не трогай

Одно из классических правил компьютерных технологий применимо и к менеджменту в целом. Бывший владелец «Ньюкасла» Майкл Эшли оказался садистом. Он тринадцать лет говорил о продаже клуба, но каждый раз отказывал покупателям, издеваясь над болельщиками, тренерами и футболистами. «Сороки» потеряли много времени и пережили лишние поражения. Лишь четыре года назад государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) купил 80 % акций «Ньюкасла».

Десять процентов ценных бумаг достались Амандe Стейвли и её мужу Мердаду Годусси. Шейхи из Саудовской Аравии мечтали отбелить свою репутацию и завести влиятельных друзей в Англии, купив популярный на севере страны клуб. Ключевой фигурой нового проекта стала именно Аманда Стейвли. Ещё в 2008 году она помогла другим шейхам выкупить «Манчестер Сити». Фанаты «горожан» не пожалели о большой сделке, а поклонники «Ньюкасла» быстро поняли, кто является мозгом их проекта.

Аманда и её муж были связующим звеном между футбольными менеджерами — директором Эшуортом и тренером Хау, и спонсорами — шейхами и представителями фонда PIF. Стейвли помогала генеральному директору клуба Даррену Илзу. Бывший директор «Тоттенхэма» ладил со всеми, но Илзу поставили страшный диагноз — рак крови. Из-за этого Даррену пришлось уйти в отставку. После этого спортивный директор Пол Митчелл, которого привёл Илз, тоже решил разорвать контракт с «сороками».

Проблема в шейхах, которые не знают правила «работает — не трогай». Хотя у «Ньюкасла» была полноценная вертикаль власти: тренер Хау, спортивный менеджер Эшуорт, гендиректоры Илз и Стейвли, принцы из Саудовской Аравии создали теневое правительство. Проще говоря, люди из инвестиционного фонда захотели больше власти. Местных специалистов прижали. В клубе давно работали Асмаа Резик и Ясир Аль-Румайян, а в этом году их блок усилил испанец из PIF Джакобо Солис.

Представителя инвестиционного фонда назначили главой совета директоров. В результате Стейвли и её мужа Годусси указали на дверь. Люди шейхов вынудили супругов покинуть проект всей жизни. Стейвли вложила душу и здоровье в «Ньюкасл», и буквально. У Аманды — ревматическая хорея, которую сделал знаменитой на весь мир сериал «Доктор Хаус»: у доктора Тринадцатой по сюжету была болезнь Хантингтона. Стейвли пострадала из-за здоровья, но она прекрасно работала на «Ньюкасл».

Исак отстранен клубом

У базы «Ньюкасла» всегда есть местные журналисты. Один из репортеров на днях опроверг инсайдеров с мировым именем — Исак вернулся в расположение клуба, но отстранен от занятий с другими футболистами. А вчера тренер Хау устроил традиционную вечеринку для футболистов, персонала и их семей. К базе «Ньюкасла» подвезли фургон с мороженым, был шведский стол для детей. На праздник не пригласили Исака и его близких, форварда оставили без мороженого.

События, разворачивающиеся в «Ньюкасле» после захвата власти людьми шейхов, напоминают «гнездо кукушки», как иногда называют психиатрическую лечебницу. Клуб потерял одного из лучших директоров мира — Эшуорта. Менеджер зря доверился людям из МЮ , откуда быстро уволился, но его решение покинуть «Ньюкасл» говорит о многом. Клуб провалил трансферные окна, но тренер Хау снова завоевал путёвку в Лигу чемпионов и вывел «сорок» в финал Кубка лиги.

Исак забил «Ливерпулю» в решающем матче победный гол, а «Ньюкасл» впервые с 1969 года выиграл трофей. Швед сразу сообщил людям шейхов, что хочет перейти в «Ливерпуль». Александер — спокойный и воспитанный парень, он с уважением относится к «Ньюкаслу», но с родственниками возмущён поведением руководства клуба. «Сорокам» дали время найти замену Исаку. «Ливерпуль» был готов заплатить безумные деньги за трансфер нападающего.

Люди шейхов упрямятся и не отпускают Исака. Александер устал ждать, его бойкот вполне понятен. После победы над «Ливерпулем» ходили одни разговоры — шведу обещали, что он сможет уйти, а через несколько месяцев риторика изменилась. Глупая история с мороженым, когда Исака не пригласили на командную вечеринку, словно наказанного родителями школьника, дополняет картину. «Ньюкасл» был обречён на трансферный провал с таким подходом новых боссов.

«Сорокам» не доверяют

Только Алан Ширер мог отказаться от «Манчестер Юнайтед» ради «Ньюкасла». Легионеры АПЛ нового поколения скорее выберут великий клуб в ужасном состоянии, чем крепкую команду, которая уничтожается у всех на глазах. После неприятного отрезка с поражениями и тяжелой пневмонией тренер Хау столкнулся с цунами из пустыни. За короткое время все наработки Эшуорта и Стейвли были разрушены. «Ньюкасл» стал главным неудачником летней трансферной кампании, клубу отказывают.

Подписали вингера Эланга и голкипера Рамсдейла, но Исак и Гордон готовы уйти. Хавбеки Гимарайнс и Тонали тоже покинут состав «сорок», если клуб развалится изнутри. Легко уничтожить футбольный проект, который базируется не в модном Лондоне, не имеет истории МЮ или «Арсенала», и не побеждал в Лиге чемпионов в новом веке, как «Челси» и «Манчестер Сити». «Ньюкаслу» перестали доверять приличные футболисты, которых племянник Хау пытался заманить в клуб.

Энди Хау — сильный скаут: он работал в «Борнмуте» и помог Эшуорту и Митчеллу с трансферами. Но у племянника тренера и его босса, Стива Никсона, нет связей. Они объясняли футболистам, чем крут «Ньюкасл», а потом приходили менеджеры, которые знают агентов этих игроков, и переманивали футболистов. Достаточно списка игроков, которых «Ньюкасл» упустил летом, чтобы понять масштабы катастрофы и фрустрации фанатов. Для начала упустили вратарей.

Гарсия выбрал «Барселону», а Траффорд вернулся в «Манчестер Сити». Защитник Хёйсен перешёл в «Реал», а Куанса перебрался в Леверкузен. Также «Ньюкаслу» отказали многие нападающие. «Сороки» интересовались тройкой атаки, но Кунья, Мбеумо и Шешко будут играть в красной футболке «Манчестер Юнайтед». Экитике выбрал «Ливерпуль», а Педро и Делап предпочли контракт с «бешеными покупателями» из «Челси». Даже Нуньес не пошел в «Ньюкасл», а уехал в «Аль-Хиляль».