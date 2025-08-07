Soccer.ru
КДК оштрафовал ЦСКА и «Краснодар» на 100 тысяч за неподобающее поведение

вчера, 19:05

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц перечислил штрафы, которыми были наказаны клубы по итогам третьего тура чемпионата РПЛ:

«Пари НН» – «Локомотив»: у нижегородцев задержка выхода из раздевалки перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Краснодар» – «Динамо»: выход за пределы технической зоны (главного тренера «Краснодара») Мурада Мусаева – штраф 10 тысяч, также у «Краснодара» неподобающее поведение команды – четыре предупреждения у футболистов и два – у официальных лиц клуба. Штраф – 100 тысяч рублей.

«Акрон» – «Спартак»: обе команды задержали выход из раздевалок на две минуты. Каждый клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Балтика» – «Оренбург»: у «Балтики» задержка выхода перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две минуты. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Зенит» – ЦСКА: выход за пределы технической зоны Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко. Каждый оштрафован на 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды ЦСКА – три футболиста и три официальных лица клуба получили предупреждения. Штраф – 100 тысяч рублей.

Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:36
Вот выводили и вводили команды в этом году в рпл методом голосования, а почему бы не давать и снимать очки, а также расставлять в таблице после каждого тура, тем же методом, голосованием. И делать должен это не кдк, а весь рфс!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:12
КДК всё устраивает - деньги капают. Если клубы платят, то пусть нарушают, сколько угодно....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53
Чё это и впрямь чтоль выиграть хотели ???
Не хотели не хотели...а тут прям...и зляться что вышло как обычно....к чему бы...???
За 20 последних игр в Питере (с 2011 года) ЦСКА выиграл лишь однажды...и то там какой то пенальти....
И нечего рушить традиции...не время....3 очка были и есть фантастика....Николич там...Челестини...или кто там следующий...
lotsman
lotsman ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:44
Армейцев оштрафовали за то, что эмоции не умеют сдерживать. Взорвались за назначенный пенальти, поняв что победа упущена. В такой ситуации у любого нервы не выдержат. Но КДК не делает скидки на эмоции.)
xmw9gps5wmuz
xmw9gps5wmuz
вчера в 20:32
Только слабые команды способны на такие нарушения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:07
А недовольных намного больше. Зенит выигрывает не за счет футбола, а за счет величины государственного денежного мешка. И людям это не нравится.
5g53pjp4cc7u
5g53pjp4cc7u ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:56
Болельщики Зенита довольны победами команды, а кто недоволен, тому остается только обзывать соперника.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ h23t7jpeadc3 (раскрыть)
вчера в 19:35
Выигрывал и не раз, Кубок вспомни.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:31
КДК штрафанул почти все команды КРОМЕ Зенита.
Удивления не вызывает? ))))))))))))))))
h23t7jpeadc3
h23t7jpeadc3 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:27
А что цска может у Зенита выиграть?
cska1948
cska1948
вчера в 19:22
У нас, т.е. у них, только Зенит белый и пушистый! Да отдайте чемпионство Зениту в этом чемпионате, а то это будет продолжаться до бесконечности.
Брулин
Брулин
вчера в 19:15
ЦСКА походу оштрафовали за то, что Зениту не проиграли
Гость
