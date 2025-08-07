КДК оштрафовал ЦСКА и «Краснодар» на 100 тысяч за неподобающее поведение

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза перечислил штрафы, которыми были наказаны клубы по итогам третьего тура чемпионата РПЛ :

«Пари НН» – «Локомотив»: у нижегородцев задержка выхода из раздевалки перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две. Штраф – 40 тысяч рублей.

«Краснодар» – «Динамо»: выход за пределы технической зоны (главного тренера «Краснодара») – штраф 10 тысяч, также у «Краснодара» неподобающее поведение команды – четыре предупреждения у футболистов и два – у официальных лиц клуба. Штраф – 100 тысяч рублей.

«Акрон» – «Спартак»: обе команды задержали выход из раздевалок на две минуты. Каждый клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Балтика» – «Оренбург»: у «Балтики» задержка выхода перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом – на две минуты. Штраф – 40 тысяч рублей.